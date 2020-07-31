廣編／當肯包膜Gogoro機車　手機架及馬克杯好禮等你帶走

為營造北市友善購物環境，提供國內外旅客多元且優質之友善服務，臺北市商業處於105年開始招募友善店家，截至109年6月已累積逾650家友善店家及場館，今年目標以深入輔導友善店家為主，期透過創意特色的行銷方式提升友善店家知名度及形象，特別與百萬粉絲插畫家當肯合作，於109年8月1日至10月31日推出為期3個月的台北友善店家「當肯帶你走」消費集點抽獎活動，總計串聯近300家本市友善店家共同參與，並提供當肯插畫包膜限定款Gogoro機車、手機架及馬克杯等好禮，吸引民眾至友善店家消費集點抽大獎，體驗店家提供之暖心服務提升友善城市形象。





臺北市副市長黃珊珊表示，為提升臺北市友善形象，使國內外遊客能感受到台北城市的溫暖，本府於105年招募本市提供英、日、韓外語友善、行動裝置充電、Free WiFi、無障礙友善、性別友善、便利支付、素食友善、穆斯林友善、寵物友善、友善廁所、公平貿易友善、哺(集)乳友善及自行車友善等共15項友善服務之店家加入友善店家服務行列，共同促進友善城市的發展，今年首度與知名百萬粉絲插畫家當肯合作，繪製三種串聯不同友善類別的人物角色進行活動串聯，邀集本市近300家友善店家共同參與，並建置活動官網及提供多項當肯限定款商品作為活動好禮，吸引民眾消費集點完成任務，希望藉由當肯的超人氣與活潑風格，引發民眾關注與討論，達導客入店提振商機。





「當肯帶你走」消費集點抽活動時間為109年8月1日至10月31日為期3個月，活動分別有「1點月月抽」、「月月加碼抽」及「消費集點總抽獎」，有關「1點月月抽」部分，民眾於活動期間只要到本市特約友善店家消費滿新台幣100元，掃描店家提供QRCODE獲得1點即可獲得抽獎資格，將有機會獲得月月抽150份，總計450份的當肯限定款造型手機架；此外至當月份指定友善服務項目3間不同的特約友善店家，單筆消費各滿新台幣100元，集滿3點還可以參加「加碼月月抽」的活動，有機會獲得月月抽1台，總計3台的當肯插畫包膜限定款Gogoro VIVA Lite機車及專屬安全帽；為了鼓勵民眾多多參與活動，凡於活動期間至本市特約友善店家消費滿新台幣100元可獲得1點，到3間不同特約友善店家消費集滿3點，即可獲得1次總抽獎機會，到6間不同的特約友善店家消費集滿6點，則有2次總抽獎機會，以此類推，集越多點則中獎機率越高，有機會抽中當肯限定款造型馬克杯、負離子空氣清淨機及奈米水離子吹風機等3C家電好禮，除上述獎項外，也感謝Panasonic獨家贊助4k 55吋連網液晶顯示器、電氣壓力鍋及日本除塵神器等新臺幣達10萬元的多項大獎，整體活動總獎項價值破新臺幣50萬元，歡迎民眾於活動期間把握機會來訪友善店家，體驗台北友善城市氛圍，得獎名單也將於友善店家活動頁面-得獎名單及商業處FB粉絲團公布。





此外，為使民眾深度走訪瞭解本市友善店家，體驗店家提供之暖心服務，今年度臺北市商業處亦推出「友我帶你走」友善店家小旅行，深度體驗走訪活動，總計帶領民眾走訪西門、心中山線型公園、永康、天母及民生社區等5處本市特色商圈場域共計7場次體驗遊程，其中西門商圈及心中山線型公園小旅行活動已圓滿結束，民眾回響熱烈，沒參與到的民眾也別灰心，109年8、9月份遊程還有8月15日永康商圈「走到永康X走出風格之旅」、8月16日天母商圈「走到天母X美食文化新美好」及8月22日、9月12日、9月26的3場民生社區「走到民生X時間慢慢走」共5個場次小旅行活動，各個場次陸續開放報名中，歡迎民眾踴躍報名體驗。





「當肯帶你走」消費集點抽活動詳細資訊，請見活動官網(https://friendlystore.taipei/event/)；「友我帶你走」友善店家小旅行內容與報名相關資訊，請見友善官網-友善店家布告欄(https://friendlystore.taipei/index.php/tw/186)另或持續關注「台北市商業處-我是商Ya人」(https://www.facebook.com/tcooc/)粉絲團。