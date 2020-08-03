廣編／健喬 40 跨界支持　 第六屆健喬盃女子圍棋最強戰

一年一度最受矚目的圍棋賽事「嬌」點「女子圍棋最強戰」，已邁入第六屆，今年起主辦單位中華職業圍棋協會與協辦單位海峰棋院，邀請健喬集團獨家冠名贊助，一起成就「第六屆健喬盃女子圍棋最強戰」。健喬40年來深耕醫藥領域，致力全民健康不遺餘力，近年來更為追求全民身心靈健康、平衡為己任，而透過中華職業圍棋協會，與海峰棋院合作交流，期盼在疫情環伺與經濟動盪的環境下，藉由圍棋文化推廣，提升大家的抗壓性，穩定情緒，開啟智慧，培養足以面對未來各種挑戰的精力與能力。「第六屆健喬盃女子圍棋最強戰」記者會於今在海峰棋院舉行，圍棋女神黑嘉嘉與圍棋甜心俞俐均等14名參賽棋士將在記者會中，以抽籤方式決定出賽順序。一向熱愛圍棋的健喬集團董事長林智暉和圍棋女神黑嘉嘉，將以40手對弈方式進行紀念對局，象徵健喬集團40周年生日快樂。「第六屆健喬盃女子圍棋最強戰」將於8月6至21日舉行，14名參賽選手除了黑嘉嘉及楊子萱是上屆冠亞軍列為種子第一場輪空外，其他選手張凱馨、張正平、蘇聖芳、盧鈺樺、俞俐均、黨希昀、蕭愛霖、白昕卉、劉一芳、林鈺娗、舒敬雯，以及業餘最強林曉彤共12名將進行單敗淘汰，勝出的六人第二輪開始和黑嘉嘉、楊子萱展開雙敗淘汰，8月21日決出女子最強。今年適逢健喬集團40週年，健喬一向重視全民健康與社會責任，中華職業圍棋協會與海峰棋院長期深耕圍棋活動，期待三方共同合作，使女子圍棋獲得更多業界關注，進而推廣全民圍棋，讓中華文化得以傳承。

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