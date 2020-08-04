廣編／Neogence 創立15週年　秉持高效純粹給肌膚更好

醫美保養品牌Neogence霓淨思歡慶15週年！秉持高效、純粹、友善的理念，霓淨思憑藉專業的研發實力，與嚴格理性的成分挑選原則，在追求與環境和平共處的前提下，打造每一個保養系列。走過15年，堅持給肌膚更好，創造更美好的保養體驗，並對環境更友好。





暢銷15年的品牌明星商品"玻尿酸保濕原液"不只推出15週年限定版，藍白綠三色混搭的包裝再度傳達品牌高效、純粹、友善的核心宗旨，官網與全通路更有多項優惠好康要送給長期支持霓淨思的粉絲們。為了響應環境友善的精神，品牌也加碼捐款，只需上官網活動頁參與小遊戲，不僅大方送出官網150元折價券，還為每一位粉絲捐出15元予台灣環境資訊協會，支持珊瑚礁體檢計畫，讓15週年更有意義！





高效：從傾聽中發現問題，針對肌膚困擾提出高效對策





霓淨思是台灣少數擁有自有實驗室，具有自主開發能力的保養品牌。在兩位創辦人謝玠揚與蔡松霈博士的帶領之下，結合皮膚科醫生、藥師的研發團隊鑽研肌膚保養15年，搭配自有cGMP工廠，自主研發、親手製造，嚴格把關，給予肌膚問題最完美的對策。





從傾聽、發現問題到正式生產，平均超過400天的產品開發流程，團隊嚴格把關每一個步驟，只為確保每支產品的高品質與最佳功效。從品牌第一支商品玻尿酸保濕原液熱銷十五年，到2019年上市即獲口碑好評的極透光亮白淡斑精華，「高效」一直是霓淨思對每一支產品最核心的堅持。





純粹：保養的真諦是純粹無負擔，透析成分以打造更佳的保養體驗





為敏感肌的母親調製一瓶不會過敏的保養品，是創辦人謝玠揚博士的初心。延續此一初衷，霓淨思不斷自我要求，15年來堅持去蕪存菁，只保留真正對肌膚「好」的成分。於去年推出的積雪草B5修護純粹系列是品牌的一大突破，全系列只使用必要的9種成分，不給予肌膚額外刺激。





身為專業醫美品牌，霓淨思更自主建立「不選用清單」，以最嚴格理性的科學精神，檢視每一個保養品使用的成分，打造即使醫美術後、敏感肌者都能安心使用的保養品。「純粹」是霓淨思給予每一位使用者最安心的承諾。





友善：持續不斷尋找環境與肌膚保養的平衡，共造更美好的世界





環境友善是世界潮流，更是霓淨思的品牌宗旨之一。2019年，品牌率先研發出台灣第一支海洋友善防曬乳，不僅屏除夏威夷、帛琉法規禁用成分，更主動排除其他有潛在疑慮之物質，守護肌膚的同時，也肩負起環境保護的責任。此外，更定期舉辦企業淨灘活動，並與台灣環境資訊協會合作，長期關注海洋與珊瑚礁議題。





從產品開發到實際行動，霓淨思一直希望提供給使用者更好的選擇，不僅對肌膚友善，也對環境零負擔。守護地球環境，是霓淨思未來15年最深刻的決心。





15週年限定好康 玩遊戲再加碼捐款 堅持給環境更好





霓淨思於15週年期間推出四大超值組合，除了回饋長期支持的粉絲們外，更希望能藉此邀請新朋友們體驗高效純粹的保養。精選組合於活動期間享有低至2.1折的優惠，成為官網新會員連同完成活動更加碼送300元折價券，立即關注活動頁面，千萬別錯過！





除了精選組合讓肌膚更美好，霓淨思更希望能對環境更友好。只要於15週年期間登陸官網活動頁面參與小遊戲，霓淨思就為您捐出15元予台灣環境資訊協會，支持珊瑚礁體檢計畫，一同守護台灣沿岸海洋生態。霓淨思15週年，堅持更好，Better Skin, Better Life, Better World！











