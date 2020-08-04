廣編／友華生技攜手家扶基金會　推廣夏日防疫洗手舞

展開防疫新生活，正確洗手從小做起。友華生技今日(8月3日)與家扶基金會合作，前往台中大里(名字)非營利幼兒園教小朋友跳洗手舞，同時還安排特別造型的小羊巴士提供營養的羊奶霜淇淋，宣導洗手防疫的觀念，為幼兒園的小朋友帶來健康歡樂的一天。





在今天的活動中，友華特別安排深受孩童歡迎的小羊人偶示範教學洗手舞。在歡樂的唱唱跳跳之間，牢記洗手「內、外、夾、弓、大、立、腕」口訣，保持手部清潔，避免病毒、細菌上身。另外，具有特殊造型的小羊巴士也開進幼兒園，提供營養的羊奶霜淇淋，還特別提醒吃東西前要記得洗手，寓教於樂，在炎夏間享受片刻清涼。





友華生技長期關注小朋友的健康成長議題，並與家扶基金會合作，捐贈物資幫助弱勢家庭，今年受到新冠肺炎疫情影響，社福團體收到各界的捐助相對減少，友華在五月捐助第一批捐贈嬰幼兒營養品及物資後，八月持續捐出近三千罐嬰幼兒奶粉、麥精，捐贈對象擴大到包括離島的金門、澎湖等十二個家扶中心及三個服務據點。希望弱勢家庭小朋友營養不斷炊，各界也能共襄盛舉，一起為小朋友的健康貢獻一點心力。





友華生技表示，「卡洛塔妮」是友華與紐西蘭羊奶合作社(DGC)共同開發的羊奶品牌，不僅是國內羊奶市場領導者，在中國大陸和東南亞國家也深受歡迎。因應今年的新冠肺炎疫情，友華與DGC在台灣、中國大陸、新加坡及馬來西亞等地同步捐助產品，幫助當地弱勢家庭，善盡企業社會責任。



