廣編／父親節送禮免煩惱　樂天市場加倍振興券正式開跑

近來三倍券熱潮席捲全台，許多業者也紛紛推出好康優惠搶市，與此同時，各相關部門也陸續針對不同消費領域推出藝Fun券、動滋券、客庄券、農遊券等振興措施。財政部亦於日前指出，自三倍券開放兌領以後，在兩天內即已兌付43億元，顯示三倍券的使用情形十分活躍。





台灣樂天市場流通推進本部劉明煌本部長表示：「今年8月適逢父親節、七夕與中元節，皆是民眾針對節日購買特定商品的大節日，尤其今年父親節檔期從7月中旬開跑至今，站上流量一天平均超過10萬，平均客單價也較往年每筆2,500元提升至4,800元，可見在後疫情時期，民眾消費能量的提升。」同時，樂天市場也觀察到，今年來自35歲至55歲男性會員的訂單數也較往年提升約20%，也顯示出男性族群較往年更熱衷於為自己購買禮物。同時樂天市場站上超過6成會員的曾藉由搭配使用站上的優惠機制，獲得超過6折的折扣，各個都堪稱是精打細算的網購好手。





台灣樂天市場流通推進本部劉明煌本部長進一步指出，根據樂天市場統計，今年3C商品客單價平均在6,800元，居家商品則有2,880元，顯示消費者多趁父親節檔期選購這兩類高單價商品。樂天市場今年特別推出「加倍振興券」，讓會員無論是購買保養禮品孝敬父親，或是購入3C商品犒賞自己，甚至是買給全家人一起使用的居家用品，都能無負擔選購。





為了更進一步響應振興措施，即日起(3日)至8月12日，樂天市場向站上所有會員發放3張「加倍振興券」 ─ 凡透過樂天市場App於指定店家消費，訂購即可無條件享9折優惠，單筆訂單最高可折2,000元，3張「加倍振興券」可折抵6,000元！與此同時，樂天市場更攜手超過300店家，推出最低5折起的特賣活動，為父親節大加碼！





樂天市場激推父親節Top5必買高單價豪禮





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關於【台灣樂天市場】





台灣樂天市場股份有限公司係由日本樂天集團於海外成立的第一家子公司。自2008年成立以來，成功地為台灣電子商務市場注入新的活力，也為廣大的消費者提供種類繁多的優質商品、周到滿意的服務及創造歡樂的購物經驗。樂天極具特色的線上購物平台及電子商務顧問，協助店家成功打造新興經營模式；也因其獨有的服務及社群互動，培養了忠實的顧客粉絲群及獨特購物體驗。未來將積極尋求策略合作機會，進一步打造台灣樂天生態圈（Rakuten Ecosystem），持續擴大並加速台灣樂天市場的成長。





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