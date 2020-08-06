廣編／隱適美台灣首次快閃店巡迴　李千那現身助陣

隱適美量身打造！李千那 3 款造型驚喜曝光 自爆「完美主義」性格





歌而優則演的李千那，曾以電影《茱麗葉》拿過金馬，以《通靈少女》拿過金鐘，是名符其實「鍍雙金」的實力派明星。本次在隱適美全新品牌形象照中，以不同以往的造型現身，無論是運動美少女、幹練女強人還是知性小女人，風格都能完美消化。自我要求超高的她，透露自己堅持完美的性格，「只要遇到在乎的事情，我一定會全力以赴，有時候還會被朋友笑太完美主義啦！」李千那也分享自己熱愛運動的一面，只要沒工作就跑健身房，希望好好雕塑身材，將最自信完美的一面呈現在大眾面前。追求完美、敬業的個性也與隱適美的品牌價值不謀而合。李千那開心分享：「很高興這次能跟隱適美台灣合作，將最創新的數位隱形牙套品牌介紹給大家，讓你無論在舞台上、運動時、朋友聚會中，都能隨時隨地保持最佳狀態！」





限定場次！李千那親自助陣隱適美快閃店 中南部走透透





隱適美台灣今年夏天首次舉辦「隱適美快閃店」中南部巡迴活動，限定據點包含台中大遠百、高雄漢神巨蛋及台南新光新天地。以時尚與科技感兼具的互動展區，結合隱適美獨家的 3S 智慧科技，將獲全球800萬人信賴的品牌介紹給中南部的消費者。李千那也將於 8 月 8 日及 8 月 15 日分別現身台中、高雄場次，親自帶逛今夏最時髦的快閃店。





唱台語歌有著細膩而獨特口氣的李千那，2018 年發行首張台語專輯《查某囡仔》，擄獲大票死忠歌迷的心。隱適美台灣相中她的清新的形象、國台語雙聲帶的特質，期盼透過代言人的加值，帶領品牌走進中南部消費者的心。





直擊隱適美 3S 智慧科技 創新科技力打造舒適體驗





已於 8 月 3 日巡迴開跑的隱適美快閃店，以「笑容」與「實驗室」為靈感，結合隱適美獨家的「3S 智慧技術（SmartTrack、SmartForce、SmartStage）」及科技互動介面，讓民眾近距離了解隱適美如何運用全球 800 萬大數據與超過 988 項專利，帶來精準、輕柔而持續的力量，打造自信完美的笑容。





消費者也可在店中實際接觸隱適美數位隱形牙套，用隱適美打造的「微笑健康操」 Instagram 濾鏡錄製可愛影片，以及體驗模擬戴上隱適美後的 Smile View 微笑展區。無論是大人、小孩都可以輕鬆互動遊樂，體驗完畢還能兌換快閃店限定精美小禮。



