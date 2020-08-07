廣編／首例台北市中心集合住宅　雄興建設「花見」

去年台北市都市發展最受矚目的事，就是首宗依照「危老條例」重建工程取得建築執照，因【花見】案座落於華山藝文特區同時通過台北市都市設計審議建築，並於2019年6/18舉行開工動土典禮，由雄興建設蔡秋鑾董事長盛邀台北市長柯文哲及局處首長親自出席觀禮，共同見證這歷史的一刻。
本案基地約100坪，規劃地上10層及地下3層，基地雖小然而透過本次重新規劃後除了建物四周退縮建築獲得更好的採光通風外，另外也規劃符合耐震設計、綠建築設計、智慧建築設計、無障礙設計等標章，並依法申請容積獎勵達最高上限法定容積40%，除了可提升居住安全外，也可帶動周邊區域發展，可堪稱是全台北小型基地之模範。
雄興建設董事長蔡秋鑾在2017年買下土地後，只花10個月就跑完所有流程，順利取得建照，去年初建案對外預售，只花3個月就迅速完銷，每坪成交均價近90萬元，在當時低迷的房地產景氣中一枝獨秀。
雄興建設「花見」於2020年8月7日舉行上樑大典，現場將邀請各界代表參加，一起見證台北市都市發展新的里程碑。
雄興建設本著遵照市府推動都市更新計畫的宗旨，對【危老重建】工程努力不懈，並將於下半年陸續在信義計畫區推出危老重建第二案【興百世】及後續大安區第三案等等。希望藉著這些危老專案延續雄興建建設的精神，將綠建築、耐震、智慧、無障礙設計融入現代建築中。