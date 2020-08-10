廣編／《看漫畫輕鬆學保險》新書發表暨教育捐贈記者會

為了傳達正確的「風險管理與保險」觀念，中華民國保險經紀人商業同業公會與遠見天下文化事業群・未來親子學習平台，共同出版保險教育新書《看漫畫輕鬆學保險》，以輕鬆的形式提供適合小朋友閱讀的漫畫讀本，本書於7月底出版，並在8/6(四)舉辦新書發表暨教育捐贈記者會，捐贈予全台100所學校，共3,000本書。
中華民國保險經紀人商業同業公會理事長朱水源強調，「風險管理是全民都應該具備的知識，每個人都必須認知到保險的重要性，而且要向下扎根，讓孩子從小建立正確的觀念，對於他們未來的人生將會產生極為重要的影響。」本書並由政大風險管理與保險學系教授兼系主任 彭金隆、政大風險管理與保險學系教授 張士傑共同推薦。
《看漫畫輕鬆學保險》一書中，採用了有趣的漫畫與對話的形式，孩子輕鬆閱讀無負擔，家長與老師更能從中獲得原以為艱澀的風險管理概念，給予孩子正確的引導：書中亦藉由豐富多元的情境故事，讓孩子從生活中學習保險觀念，例如全家的出國旅遊計畫，遇到颱風取消該怎麼辦？在學校發生意外跌倒的故事，可以認識開學時繳交的「學生團體平安險」的作用。
全民健康保險是每個台灣人都需強制保險的風險管理項目，普及到每個人的生活中，「媽媽，沒有生病的人也要繳保費嗎？」孩子可能不懂全民健保的定義，書中則以漫畫和人物對話方式，讓孩子理解，保險是一種互助行為，透過每個人所繳的保費，來幫助生病或發生意外的人，這是非常可貴的精神和制度，但也不要覺得沒用到很可惜而濫用。透過趣味的漫畫和小教室知識傳達的方式，引導孩子建立風險管理必備知識。
有句話是這麼說的，「人生長長3萬天，哪裡沒病沒意外？誰都不希望發生令人難過的事情，但生活中的確充滿各式各樣無法預測的風險。」《看漫畫輕鬆學保險》以活潑有趣的漫畫呈現、多元的生活情境故事、與保險小教室的系統性講解，讓小讀者們認識到，生活中常遇到的意外是什麼，而如何在意外發生後將損失降到最小，才是保險的價值所在。
記者會上，朱水源理事長宣布《看漫畫輕鬆學保險》新書將捐贈3,000本給全台灣100所學校，由新北市大豐國小李春芳校長代表受贈。朱水源說：「讓保險教育乘著漫畫故事的翅膀，為孩子傳達正確的保險知識與觀念，以及開啟保險教育向下扎根重要的第一步，幫助孩子在漫長的人生路途中，沒有恐懼、永遠安心。」
《看漫畫輕鬆學保險》三大亮點：
一、看漫畫輕鬆學：有趣的漫畫，讓孩子輕鬆閱讀無負擔。
二、豐富多元的情境故事，讓孩子從生活中學習保險觀念
三、保險小教室 快速吸收風險管理必備的知