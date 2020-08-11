廣編／台中和平體驗原鄉文化　埋伏坪深度旅遊團限量開搶

中市府觀光旅遊局於8/10在臺中福華大飯店舉辦「雙崎部落埋伏坪登山步道行銷推廣活動」啟動記者會，觀旅局長林筱淇與六間中部知名旅行業者及知名旅遊YouTuber 「AV IN TAIWAN」一同為活動揭開序幕，共同推廣臺中觀光旅遊。今日出席的旅行業者已於7月底先行踩線，紛紛表示雙崎部落埋伏坪登山步道風景絕美，在當地部落勇士導覽下探訪之處都是祕境，登山健走之餘，還體驗到臺灣泰雅族的傳統狩獵文化與織布技藝，非常值得親身體驗！





觀旅局長林筱淇表示，市府全面啟動打拼國旅觀光的同時，臺中各大觀光景點湧入爆量人潮，埋伏坪登山步道成和平區新打卡祕境，本次藉由登山活動結合當地文化特色，由在地泰雅族部落講師現場導覽步道沿途風光，指導射箭、織布等泰雅原鄉文化體驗，打造具深度、廣度及創新的經典親山遊程，可望大幅提升休閒遊憩的人潮，為和平區觀光發展創造多贏，市府將持續努力打造臺中為安心旅遊首選城市！





觀旅局長林筱淇指出，觀旅局與觀光業者攜手合作搶攻國旅市場，擦亮臺中「觀光首都城市」品牌，期望帶著遊客探索中臺灣山林幽靜之美，這次特別規劃物超所值的深度旅遊團「埋伏坪步道小旅行」，為自由行旅客的朋友們則加碼推出「登埋伏坪抽旅宿」活動，邀請民眾於8月10日至9月15日期間，前往埋伏坪登山步道踩點打卡，與創意打卡道具合照並上傳至「大玩台中」臉書粉絲專頁，即可抽總價值十萬元的臺中住宿券，邀請民眾再訪臺中進行深度之旅，細細品味寶島之心的多元魅力。





觀旅局表示，四場次「埋伏坪步道小旅行」於109年8月10日下午5點起開放報名活動，於8月22日、23日、29日、30日舉辦，每人僅需繳交新臺幣200元報名費便可享有價值近新臺幣2000元的一日小旅行，每場次限額20名，每人限報名乙場，名額有限，額滿為止。此外，參加「登埋伏坪抽旅宿」活動，還有機會抽中價值仟元起的臺中住宿券，雙重優惠讓民眾暑假安心來臺中旅遊「Hike」翻天！更多詳細活動訊息，請上「大玩台中」臉書粉專查詢，「埋伏坪步道小旅行」。





此外，觀旅局也提醒參加此活動之期間，應配合防疫新生活運動，包括搭乘巴士須全程載口罩，戶外登山時至少維持1公尺的社交距離，落實個人衛生防護措施。另7月15日中央振興三倍券正式發放，適逢暑假期間，觀旅局推薦大家安心旅遊首選臺中！好玩又實惠！有關臺中市安心旅宿及安心旅遊相關情報公布於臺中觀光旅遊網，提供民眾查詢參考；而市府「2020臺中購物節」活動已於7月1日登場，歡迎大家前來台中景點遊玩，享受美食、美景、美麗假期，民眾於活動期間(7月1日至8月31日)內來臺中市（包含稅籍登記在臺中）店家消費並取得統一發票、或參與本活動的免用統一發票店家取得收據，即可上網登錄取得抽獎資格，就有機會抽中豪宅、汽車、現金等好禮喔！





活動報名網址https://www.accupass.com/go/2020maifuping。 更詳盡的台中購物節活動訊息請上活動網站查詢：https://funtaichung.tw/2020shopping。