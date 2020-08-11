廣編／土城金城重劃區房市火熱！「雙捷地王」人氣爆棚

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「家泰明心」位於新北市土城區學士路與明德路二段交叉口，由家泰建築團隊旗下的秀泰建設興建，公設33.5%，樓層規劃為2棟地上15層、地下5層建築，共有137戶，格局坪數規劃為1~3房18~37坪產品，共141個平面車位。休閒設施有接待大廳、交誼廳、空中花園、信箱區、曬被區等，衛浴設備為瑞士LAUFEN全自動馬桶、HANSA水龍頭等進口建材，「家泰明心」為區內少數黃金級綠建築，除了提供業界少見的 11年防水保固，還有飯店式餐飲服務，詳情請洽建案接待會館，或至網頁預約賞屋。





【家泰明心】 貴賓專線：8260-16661式8平台 接待會館：新北市土城區金城路2段26號對面(斬龍山公園旁) 預約賞屋 ：https://homeglorystar.com/