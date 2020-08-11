🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 工商快訊

廣編／土城金城重劃區房市火熱！「雙捷地王」人氣爆棚

本報訊
calendar_today2020-08-11 14:27:00

▲土城金城重劃區房市火熱！『雙捷地王』人氣爆棚。（圖／公關照片）
▲土城金城重劃區房市火熱！『雙捷地王』人氣爆棚。（圖／公關照片）
金城重劃區被新北市政府列為「閃耀五星」計劃之一，近幾年房市買氣火熱，區域內重大建設紛紛啟動，如土城市立醫院、捷運萬大線、北土城交流道等，利多齊發區域發展備受看好。位於重劃區核心角地的雙捷地王「家泰明心」，近取舊市區生活機能，又不失重劃區舒適環境與寬敞街廓，周遭綠樹環繞、小吃商圈林立，生活機能相當完備，同時擁有捷運板南線、規劃中的萬大線雙捷優勢，加上房價較鄰近地區親民，吸引不少購屋民眾興趣。

「家泰明心」位於金城重劃區Ａ級精華地段，具備優越交通機能，距離捷運海山站約550米，鄰近捷運萬大線G10站，全攬雙北縱橫向交通，聯外道路可透過台65快速道路串聯國道一號、新莊五股一帶，未來國道3號北土城交流道可通往中永和、南港地區，對於開車族而言相當便捷。生活機能部分，鄰近裕民商圈、土城國民運動中心、土城醫院，以及多座大型綠地，商場、醫療、交通建設、休憩機能皆能滿足。

同時，土城區公所、戶政事務所等行政單位聚集於此，在匯聚行政、交通及醫療機能下，近年商圈發展快速，大型量販店紛紛進駐，知名連鎖店家開發搶進，預計能為當地帶來就業機會與人潮活水，未來發展潛力無窮。「家泰明心」位於最具發展潛力的商業區核心，規劃「事務所」與「住宅」分棟管理，雙效機能、雙倍效益，目前推出事務所優惠方案，讓大家以更親民的價格圓夢置產，坐等增值「錢」景。

「家泰明心」位於新北市土城區學士路與明德路二段交叉口，由家泰建築團隊旗下的秀泰建設興建，公設33.5%，樓層規劃為2棟地上15層、地下5層建築，共有137戶，格局坪數規劃為1~3房18~37坪產品，共141個平面車位。休閒設施有接待大廳、交誼廳、空中花園、信箱區、曬被區等，衛浴設備為瑞士LAUFEN全自動馬桶、HANSA水龍頭等進口建材，「家泰明心」為區內少數黃金級綠建築，除了提供業界少見的 11年防水保固，還有飯店式餐飲服務，詳情請洽建案接待會館，或至網頁預約賞屋。

【家泰明心】 貴賓專線：8260-16661式8平台 接待會館：新北市土城區金城路2段26號對面(斬龍山公園旁) 預約賞屋 ：https://homeglorystar.com/

關鍵字

閃耀五星 家泰明心 賞屋

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR][塔羅小測驗]小心健康亮紅燈！！抽排看看最近的健康狀況如何？

[塔羅小測驗]小心健康亮紅燈！！抽排看看最近的健康狀況如何？

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽