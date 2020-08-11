廣編／土城金城重劃區房市火熱！「雙捷地王」人氣爆棚

「家泰明心」位於金城重劃區Ａ級精華地段，具備優越交通機能，距離捷運海山站約550米，鄰近捷運萬大線G10站，全攬雙北縱橫向交通，聯外道路可透過台65快速道路串聯國道一號、新莊五股一帶，未來國道3號北土城交流道可通往中永和、南港地區，對於開車族而言相當便捷。生活機能部分，鄰近裕民商圈、土城國民運動中心、土城醫院，以及多座大型綠地，商場、醫療、交通建設、休憩機能皆能滿足。
同時，土城區公所、戶政事務所等行政單位聚集於此，在匯聚行政、交通及醫療機能下，近年商圈發展快速，大型量販店紛紛進駐，知名連鎖店家開發搶進，預計能為當地帶來就業機會與人潮活水，未來發展潛力無窮。「家泰明心」位於最具發展潛力的商業區核心，規劃「事務所」與「住宅」分棟管理，雙效機能、雙倍效益，目前推出事務所優惠方案，讓大家以更親民的價格圓夢置產，坐等增值「錢」景。
「家泰明心」位於新北市土城區學士路與明德路二段交叉口，由家泰建築團隊旗下的秀泰建設興建，公設33.5%，樓層規劃為2棟地上15層、地下5層建築，共有137戶，格局坪數規劃為1~3房18~37坪產品，共141個平面車位。休閒設施有接待大廳、交誼廳、空中花園、信箱區、曬被區等，衛浴設備為瑞士LAUFEN全自動馬桶、HANSA水龍頭等進口建材，「家泰明心」為區內少數黃金級綠建築，除了提供業界少見的 11年防水保固，還有飯店式餐飲服務，詳情請洽建案接待會館，或至網頁預約賞屋。
【家泰明心】 貴賓專線：8260-16661式8平台 接待會館：新北市土城區金城路2段26號對面(斬龍山公園旁) 預約賞屋 ：https://homeglorystar.com/