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廣編／3M攜手薆悅酒店推全台唯一「防蟎寢具親子套房」

本報訊
calendar_today2020-08-12 16:20:15

▲3M攜手薆悅酒店推全台唯一「防蟎寢具親子主題套房」（圖／資料照片）
▲3M攜手薆悅酒店推全台唯一「防蟎寢具親子主題套房」（圖／資料照片）

暑假瘋國旅，就算不出國也要住飯店遛小孩”鬆一下”，不過飯店中貼身接觸肌膚的寢具卻總讓父母心驚驚。據統計台灣6~12歲兒童高達45%受過敏所苦，研究發現80%過敏源來自塵蟎，而寢具平均就住了數百萬隻以上，儼然成為塵蟎溫床。若要避免過敏症狀破壞遊興，就從寢具防蟎開始做起，然而外出旅遊時既不方便自行攜帶寢具，也難以確保飯店寢具做到徹底清潔有效抗蟎。

善用「科技改善生活」的3M聽見民眾及父母心聲，今年暑假3M攜手薆悅酒店打造全台唯一限量「3M X薆悅酒店防蟎寢具親子主題套房」，由3M提供全台薆悅酒店100%物理性防蟎寢具，多一層專業呵護，讓寶貝睡得更香甜、全家住得更安心。「3M X薆悅酒店防蟎寢具親子主題套房」為暑假限時專案 (2020年8月1日~9月30日)、且每日提供限量間數，現正於ezTravel易遊網獨家好評發售中，歡迎至易遊網訂房專區搶先預訂！

3M防蟎寢具 - 100%物理性防蟎、舒適透氣、安心環保！

美商3M台灣子公司消費產品事業群大中華區行銷經理王惠麟表示：「為解決親子住宿最在意的寢具防蟎痛點，3M與薆悅酒店、易遊網三方合作，推出全台唯一的3M防蟎寢具親子主題套房，以物理性防蟎寢具，徹底隔絕塵螨在寢具內滋生，且舒適透氣、無任何化學物質的安心環保材質，提供暑假親子客群高品質的舒適睡眠。」3M防蟎寢具結合創新科技與專利技術，不同於一般綿布材質編織孔徑較大，塵蟎可於寢具表面進出，3M防蟎表布採德國原裝進口、榮獲歐盟 Avantex 創新大獎的獨家專利材質，運用超細纖維高密度多層次編織技術，編織微氣孔只有塵蟎體積的1/50-1/500，能徹底阻止塵蟎進出寢具織物間，以100%物理性防蟎將過敏原塵蟎一網打盡，且防螨效果不因水洗而遞減。除了有效抗蟎，3M防蟎寢具材質擁有無數極細透氣孔，能散發多餘悶熱濕氣，保持透氣舒適度，並通過多項國際認證100%無氟、不含可遷移螢光物質或甲醛等對人體有害的化學物質。

暑假限時限量 易遊網獨家發售 住宿消費賺好禮享好康！

易遊網行銷長陳志豪分享：「正值暑假旅遊旺季，這次與3M、薆悅酒店獨家合作販售的防蟎寢具親子主題套房，打造安心舒適住宿環境，相當貼合親子客群的需求，減低爸媽帶小朋友外宿的擔憂，讓大小朋友玩得開心、睡得放心。8/1推出後詢問度就相當好，每日僅有限量間數，有興趣的民眾一定要即早預訂！」

即日起至9/30，住宿或消費即可拿好禮享好康，凡入住「3M X薆悅酒店防蟎寢具親子主題套房」，即可將3M獨家防蟎抱枕帶回家；凡購買3M防蟎寢具全品項滿 $5,000元，憑消費發票上網登錄，即可參加抽獎，有機會獲得薆悅酒店精品套房住宿券、3M除氯蓮蓬頭、或3M防蟎枕心好禮！


 

關鍵字

薆悅酒店 3M 防蟎

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