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廣編／台灣疫情穩定經濟振興大功臣　關貿再創業績高峰

本報訊
calendar_today2020-08-13 14:42:30

▲台灣疫情穩定、經濟振興大功臣! 關貿(6183)再創業績高峰。（圖／公關照片）
▲台灣疫情穩定、經濟振興大功臣! 關貿(6183)再創業績高峰。（圖／公關照片）

關貿網路股份有限公司(股票代碼6183; 以下簡稱關貿網路)，12日召開109年法人說明會，公佈其109年上半年財務報告。前二季合併營收為8.34億元，較去年同期成長8.64% (108年前二季為7.68億)，稅後淨利1.238億元，每股稅後盈餘0.83元。

關貿網路近三年來在營業收入及EPS成長方面表現亮眼，從105年的12.48億元成長至108年17.25億元，每股盈餘(EPS)亦從105年的1.37元到108年的1.96元，在經濟普遍不景氣的大環境，維持每年穩健成長約10%，股價市值亦於105年的39億元，成長至目前的70億元，展現關貿近三年轉骨之成效。

關貿轉骨不僅止於財務方面持續成長，在組織經營部分，員工人數及部群數也打破過去歷史紀錄，目前員工人數較105年倍數成長，部群也較105年增加創新保險部、資安部、人才育成中心、軟體工程部；而流程管理方面也藉由爭取國家品質獎之過程中，加強全公司組織作業流程控管及落實精實管理，在技術方面亦逐年創新，所承接之國家級報稅系統服務，近兩年也獲得超過9成以上之滿意度，有效發揮管理之綜效。

109年全球新冠肺炎疫情爆發，台灣也進入全民防疫的狀態，關貿網路承接政府委託，僅用不到7天的時間，連結各部會及相關單位、四大超商、金融業者、物流業者、電信業者展開合作，打造相當便民的口罩網路預購系統，讓民眾能利用網路，不受時間限制進行網路預購、超商直接取貨，並於疫情趨緩後，協助政府建置三倍振興券預購系統、及藝FUN券登記查詢系統，成為防疫國家隊及振興全國經濟的重要成員。

關貿網路在資安領域扎根許久，亦配合政府金融資安層級提升政策，率先與法務部調查局合作，推出聯盟式概念的資安聯防生態系，另也針對資安預算較少的中小企業族，提供用月租型基礎資安防護套餐-「資安閘門防護」，可有效阻止惡意網站IP及網址連線並進行病毒阻擋。在政府服務方面，也協助海關推展EZWay報關委任實名認證服務，讓所有進口包裹經由實名制服務，民眾不必再擔心個資遭人冒用。

關貿網路董事長許建隆表示，公司近年積極加速智慧創新提升技術能力與領域專業能量，在去年訂定C領域服務為重要發展目標，關貿網路已經打造了許多相關服務，包含EZWay報關委任實名制、電子發票兌獎服務、外籍旅客e化退稅加值服務、行動投保服務及醫療行動支付服務，未來將持續拓展C服務外，也計畫創造C領域服務生態系，以求服務多元化。

而在本屆的法說會中，關貿網路揭露未來規畫運用新技術服務，包含AIoT技術整合應用、公私有混和雲服務、及高彈性微服務(MicroServices)平台，另外也對企業客戶端提供行動化資訊服務，擴展雲端加值服務，並陸續投入6000萬的預算在台中建置全新IDC雲端機房，讓企業可以安心存放系統，目前已有政府單位及企業下訂使用關貿的IDC服務。未來關貿也持續促進B2G（垂直整合）、B2B（水平發展）、B2C（相關多角化延伸）各面向的發展，並加速智慧創新提升技術能力與領域專業能量，成為未來營運成長的獲利引擎。

關鍵字

關貿 全民防疫 經濟振興

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