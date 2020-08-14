廣編／林口文化三路地王　亞昕昕上城重磅出擊

在林口地區擁有多塊地王的亞昕集團，14日舉行亞昕【昕上城】開工典禮，董事長姚連地表示，林口是全台灣第一個模範城市，不但是最年輕的城市，更適合老年人養老，他鼓勵三代同堂的家庭可以「同樓不同堂」，住在同一棟大樓但分開居住，既能保有隱私，又能相互照顧。





新冠肺炎趨緩，看屋人潮湧現，房地產不降反漲，由於素地越來越少，林口生活機能越發成熟，精華地段新建案動輒開價40萬以上，林口造鎮計畫可以說是新北市最成功的都市規劃，也吸引許多懷有夢想的年輕家庭進住。





談到重劃區的開發，姚連地表示，最重要的是交通建設，林口地區擁有方便南來北往的中山高，還有連通台北車站與桃園國際機場的機捷帶動下，吸引許多台北人前來尋夢，而年輕父母最重視的子女教育問題，林口地區近年來包括康橋、伯大尼外語學校進駐，就連美國學校也設在這裡，還有新林、頭湖和麗林3個雙語國小，為林口地區的居住環境加分不少。





姚連地回憶，許多人以前對林口的印象屬於鄉下地區，現在重劃區一天比一天漂亮，在捷運A9林口站附近，將由東森集團、三立影城和日本三井在此投資240億，興建全新的國際影視園區，還有林口轉運站四通八達，林口未來還有工一產業園區，最新潮的AI產業進駐，不僅有就業機會，更將帶來龐大的住房需求。





在機場捷運通車之後，也帶動福容大飯店、環球購物中心、三井Outlet和長庚樂活圈等民間投資進駐，2019年開幕的國民運動中心和榮獲國家建設卓越獎最佳規劃類首獎的林口公有市場，不但為林口地區增添亮點，人口數以每年4、5千人的速度增加，房屋每年去化2千戶，空房率低，入住近9成，人口數增加為11.5萬人，如果加上對面的桃園龜山，人口數高達22萬人。





姚連地分析，打開林口新市鎮地圖，不難發現整個城區是以文化三路為主幹道，中山路以南、八德路以北的地段則是林口最繁華的所在，而【昕上城】恰恰位於中軸核心，生活機能完善，短短數百公尺距離就有第一運動公園、第二運動公園、扶輪公園等3座大型公園，為3萬多坪綠海簇擁環抱，昕境廣場國賓影城商圈也同樣近在咫尺，營造出宛若紐約上城的榮盛景況。





亞昕集團先前推出的【昕聯心】，總共298戶已經熱銷9成，不僅雙北菁英家庭趨之若鶩，甚至還有海外客戶加碼爭藏，人氣買氣居高不下，有鑑於市場熱烈迴響，【昕上城】重裝上陣接力續航，訂簽29萬起買2-3房搭載全室裝潢、精緻傢俱，超乎預期的入手價，預計引發另一波爆買潮！





亞昕集團（上櫃股票代號：5213）自1993年創立迄今即全心全意為林口奉獻，27年來興建40餘棟經典建築、受到6000多戶家庭肯定外，也大刀闊斧跨足飯店百貨業，首座大型商場「昕境廣場」、首棟星級飯店「亞昕福朋喜來登酒店」也為當地帶來繁榮發展。





接待會館：林口區文化三路一段408號昕境廣場旁 貴賓專線：02-26087777