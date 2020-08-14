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廣編／入場美股！投資課程從0到1助初學者上手

本報訊
calendar_today2020-08-14 13:50:00update2020-08-14 14:01:59

▲ 投資美股的風氣逐漸盛行，相關投資課程也如雨後春筍般出現。（圖／GIA環球智慧投資學院提供）
▲ 投資美股的風氣逐漸盛行，相關投資課程也如雨後春筍般出現。（圖／GIA環球智慧投資學院提供）
美股近期炙手可熱，投資美股的風氣逐漸盛行，相關投資課程也如雨後春筍般出現。專業的美股投資課程從核心觀念、分析判斷、實務操作等面向，為初學者建立全面完整的投資能力，讓學員更容易上手。

GIA環球智慧投資學院教練陳漢源表示，投資美股比起台股擁有4大優勢。其一，美股由美國證券交易委員會（SEC）負責控管，不僅嚴禁內線交易，更要求公司資訊公開透明，加上美股市場約有80%的投資參與者為專業證券機構，在買賣股票時多依據投資系統、理論而行動，對於散戶來說是個公平、穩定的投資市場。

其二，美股市場成熟，全球頂尖企業齊聚。美國股市採用退市機制，透過汰劣換新，保持總體盈利增長的狀態。正因如此，美股匯集全球頂尖企業，不僅有美國的Google、Nike、McDonald’s等知名企業，其他國家如豐田汽車、阿里巴巴等大企業也都在美股上市掛牌。

美股投資門檻低，進場更容易也是優勢。美股是以1股作為基本單位，交易時不限股數，最低1股也能進行交易，且部份美股證券平台還免收交易手續費，更是吸引人投資美股的原因。

另外，美股短線交易操作靈活，投資限制較小。當天買入的股票可在當天賣出，加上美股漲幅沒有限制，使得交易美股更加靈活。

新加坡來台設立分校的「GIA環球智慧投資學院」不僅教導初學者正確的投資觀念，傳授公司的財務指標分析方法，以及交易平台操作教學，從0到1打造美股投資的基本能力，面對面帶學員下單，從理論到實戰完整操作。實戰課程更分享投資美股相關的實用工具，及衍生商品「美股選擇權」的策略運用，讓學員掌握美股投資的基本能力後，能更進一步掌握美股投資權的特性，降低股票交易成本。

關鍵字

美股 GIA環球智慧投資學院 新加坡

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