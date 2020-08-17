🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 工商快訊

廣編／ 夏日飲料「纖」革命！營養師齊響應一豆一纖奶

本報訊
calendar_today2020-08-17 17:31:56

▲夏日飲料「纖」革命！　營養師齊響應「一豆一纖奶」 BODYTALK伴你自信纖盈每一刻　限時推出全台箱購優惠（圖／資料照片）
▲夏日飲料「纖」革命！　營養師齊響應「一豆一纖奶」 BODYTALK伴你自信纖盈每一刻　限時推出全台箱購優惠（圖／資料照片）

又到了日頭赤焰焰的酷夏，不喝點冷飲似乎難消暑，喝完一杯接著一杯，就這樣不自覺地步入手搖飲的陷阱中，也離自信穿上比基尼越來越遠；別擔心，專業營養師教你如何抵抗誘惑，讓我們利用今夏和BODYTALK一同加入飲料「纖」革命吧！

飲料有這麼恐怖嗎？根據衛福部國民營養狀況變遷調查顯示註一將近4成每周喝7次以上，市售飲料所含成分多半為添加糖，長期飲用的狀況下，很容易造成肥胖及提高罹患代謝症候群等慢性疾病的危險。每日飲食中的確要注重糖份的攝取量。就讓BODYTALK聯手Ricky、Nuture Fit、杯蓋、Angela等專業營養師告訴你：夏日控制飲食就從「喝」的開始，齊推薦「一豆一纖奶」代替飲料，每天一瓶高纖豆漿加一瓶高纖牛奶，約可攝取25g蛋白質也補充將近一日所需的4成膳食纖維量，對於想控制熱量的外食、健身或銀髮族群都相當有幫助，且膳食纖維增加飽足感，避免暴飲暴食，藉此獲得更自信纖盈感。

知名營養師Ricky呼籲飲食控制最重要的就是不額外增加熱量，建議每日攝取食物六大類當中的豆魚蛋肉與乳品類，要吃在對的地方，才能夠均衡營養又健康，而一豆一纖奶為必備選項；專業雙人組Nuture Fit根據衛福部推行「我的餐盤」吃飯口訣，建議飲品搭配一豆一纖奶，不僅在選擇份量上有概念，更能輕鬆吃出健康餐盤；營養師杯蓋和欣儀則直接幫大家配好超商「高纖餐」，結合一豆一纖奶，讓熱量控制在1,500卡路里以下的完美搭配。網路上亦有許多營養師分享「一豆一纖奶」知識，最健康的BODYTALK 纖奶，今夏「纖」起潮流旋風！

實在壓抑不住想喝飲料的慾望怎麼辦？別煩惱，BODYTALK聽到你的心聲了！知名營養師Ricky推薦搭配抹茶風味的乳清蛋白粉，替想喝飲料解饞的你，獻上一杯健康滿分的抹茶拿鐵；可依自己的喜好做調配，為千篇一律的生活加注豐富多元的趣味。BODYTALK嚴選日本研發膳食纖維FibersolTM-2、及優良蛋白質，喝對「纖」奶，營養纖盈，讓我們即刻行動，一天比一天更好，週週成為更棒的自己吧！

BODYTALK先前僅於限定區域販售，收到全台各地的纖奶粉們呼喊後，即日起至2020年9月8日止，BODYTALK 高纖低脂牛乳於全台7-11開放預購，新台幣 $936元，就可一次將整箱纖奶（24瓶入）帶回家！快速搜尋官方Instagram @letsbodytalk，憑專屬條碼（下圖）至7-11訂購，再於預購日加5天起至原店取貨即可，還不手刀快衝買起來！


 

關鍵字

BODYTALK 營養師 夏日

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽