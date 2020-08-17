廣編／ 夏日飲料「纖」革命！營養師齊響應一豆一纖奶

又到了日頭赤焰焰的酷夏，不喝點冷飲似乎難消暑，喝完一杯接著一杯，就這樣不自覺地步入手搖飲的陷阱中，也離自信穿上比基尼越來越遠；別擔心，專業營養師教你如何抵抗誘惑，讓我們利用今夏和BODYTALK一同加入飲料「纖」革命吧！





飲料有這麼恐怖嗎？根據衛福部國民營養狀況變遷調查顯示註一將近4成每周喝7次以上，市售飲料所含成分多半為添加糖，長期飲用的狀況下，很容易造成肥胖及提高罹患代謝症候群等慢性疾病的危險。每日飲食中的確要注重糖份的攝取量。就讓BODYTALK聯手Ricky、Nuture Fit、杯蓋、Angela等專業營養師告訴你：夏日控制飲食就從「喝」的開始，齊推薦「一豆一纖奶」代替飲料，每天一瓶高纖豆漿加一瓶高纖牛奶，約可攝取25g蛋白質也補充將近一日所需的4成膳食纖維量，對於想控制熱量的外食、健身或銀髮族群都相當有幫助，且膳食纖維增加飽足感，避免暴飲暴食，藉此獲得更自信纖盈感。





知名營養師Ricky呼籲飲食控制最重要的就是不額外增加熱量，建議每日攝取食物六大類當中的豆魚蛋肉與乳品類，要吃在對的地方，才能夠均衡營養又健康，而一豆一纖奶為必備選項；專業雙人組Nuture Fit根據衛福部推行「我的餐盤」吃飯口訣，建議飲品搭配一豆一纖奶，不僅在選擇份量上有概念，更能輕鬆吃出健康餐盤；營養師杯蓋和欣儀則直接幫大家配好超商「高纖餐」，結合一豆一纖奶，讓熱量控制在1,500卡路里以下的完美搭配。網路上亦有許多營養師分享「一豆一纖奶」知識，最健康的BODYTALK 纖奶，今夏「纖」起潮流旋風！





實在壓抑不住想喝飲料的慾望怎麼辦？別煩惱，BODYTALK聽到你的心聲了！知名營養師Ricky推薦搭配抹茶風味的乳清蛋白粉，替想喝飲料解饞的你，獻上一杯健康滿分的抹茶拿鐵；可依自己的喜好做調配，為千篇一律的生活加注豐富多元的趣味。BODYTALK嚴選日本研發膳食纖維FibersolTM-2、及優良蛋白質，喝對「纖」奶，營養纖盈，讓我們即刻行動，一天比一天更好，週週成為更棒的自己吧！





BODYTALK先前僅於限定區域販售，收到全台各地的纖奶粉們呼喊後，即日起至2020年9月8日止，BODYTALK 高纖低脂牛乳於全台7-11開放預購，新台幣 $936元，就可一次將整箱纖奶（24瓶入）帶回家！快速搜尋官方Instagram @letsbodytalk，憑專屬條碼（下圖）至7-11訂購，再於預購日加5天起至原店取貨即可，還不手刀快衝買起來！











