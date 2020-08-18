廣編／亞果(7566)入會人數大增　上半年毛利率突破60%

亞果 (7566) 公佈2020年最新財報，受惠新會員卡的推出，入會人數及會費增加，上半年毛利率衝破60%，達到67%，營益率及稅後純益率也同步竄升，創歷史新高，上半年稅後純益17,168仟元，年增472%，每股純益0.43元，已超越2019年的每股純益。





亞果主管指出，新冠肺炎疫情影響全球消費市場，而因應疫情，民眾無法出國，會員紛紛於空檔時間享受遊艇出遊、甚至企業安排帆船內部訓練課程，均帶動上半年業績成長。會員於夏季期間安排船艇旅遊，不論澎湖跳島、帆船學習等等更為熱絡。展望下半年營收，把握國旅效應提升高端及會員精緻船艇旅遊服務，擴大海洋經濟，帶動產業鏈動能效益。





今年下半年將隨著安平水岸villa動工，推出登峰Villa會員卡，張慶祥總經理表示：「以往台灣所謂的高端客層，多半是以高爾夫作為交誼媒介，所駕駛的車輛就成了許多男性很在意的環節；不過放眼國際間，遊艇會是更能勾勒出無論家庭渡假、公事需求，是更能夠進行交流及聯絡感情的方式。」而亞果安平遊艇城即將展開的第二期包含水岸Villa等工程，就會讓所有人親自感受到台灣僅有，並且達到國際標準的真正海洋生活魅力。租賃濱海度假200坪Villa，未來每棟享專屬私人管家，墅前泊位船艇，可作為家族聚會及商務休憩交流平台。展望第三季伴隨新卡效應，仍預期審慎樂觀。



