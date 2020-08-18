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廣編／國泰航空聯名卡最優5元一里　不出國也可買免稅品

本報訊
calendar_today2020-08-18 14:39:19

▲國泰航空聯名卡最優5元一里　環球無限卡享華航商務艙8折起（圖／資料照片）
▲國泰航空聯名卡最優5元一里　環球無限卡享華航商務艙8折起（圖／資料照片）

國際疫情持續延燒，嚴重衝擊經常往返世界各地的飛航客群，整體消費力轉向國內，台新銀行特別針對飛航客群規劃後疫情時代新權益：國泰航空聯名卡下半年新增四大指定消費(國內旅遊、量販超市、四大超商及外送平台)最優NT5元1里；深受頂級飛航客戶喜愛的環球/亞洲無限卡，必要性出國可享華航商務艙最優8折，不出國也能享有涵碧樓、萬豪、寒舍艾美等國內58家頂級飯店/餐廳21折起的住宿及餐飲優惠。以上兩張飛航信用卡免出國，年底前到昇恆昌全據點購物享免稅再9折起優惠，不出國也能買免稅品，讓卡友盡享國內禮遇！

有鑒於海外疫情嚴峻，台新銀行國泰航空聯名卡於2020年下半年取消「越飛越有哩」飛行門檻限制，不論是否搭乘國泰航空，皆可享有四大指定類別(國內旅遊、量販超市、四大超商、外送平台)最優NT5元1里數，四大指定類別商戶新增逾百家。無論是參加澎湖花火節行程、在四大便利商店買咖啡、到全聯採買生活用品，或不想出門時來點Uber Eats，皆可享有NT5元1里超優惠回饋。國內旅遊(最優NT5元1里數)適用通路包含高鐵/台鐵，及全臺近80家飯店、旅行社、國內租車和遊樂園等，讓民眾不出國也能快速累積亞洲萬里通里數。

台新銀行環球/亞洲無限卡提供仍需出國的頂級客群華航商務/豪華經濟艙8折起優惠，隨時可開票，不需等待航空公司釋放里程票，還可搭配環宇尊榮禮遇通關，降低群眾接觸風險，安心出差；且因機票由指定旅行社專人處理，若遇航班變動，貴賓不用親自處理航班銜接問題。在國旅方面，環球/亞洲無限卡再推出58家頂級飯店21折起優惠/免費住房升等禮遇，包含頂級貴賓最愛的國內星級飯店：涵碧樓、萬豪/萬麗酒店、晶英集團等，自6月推出後深獲卡友喜愛；照顧頂級貴賓舌尖上的幸福，提供饕客最愛的17大頂級餐廳享75折起優惠，包含寒舍艾美、新竹國賓飯店、長榮桂冠酒店等。

為滿足飛航客群無法出國購物的遺憾，台新銀行攜手昇恆昌推出航旅系列信用卡(環球/亞洲無限卡、國泰航空卡等)，可讓民眾於昇恆昌宅配網、內湖旗艦店或各離島據點等昇恆昌通路，今年底前購買美妝香水、國際精品、珠寶飾品等，享免稅再9折起優惠；8/28當天在昇恆昌內湖旗艦店，更首次為台新銀行貴賓推出專屬的VIP封館活動，讓卡友不出國也能買免稅品！

台新銀行深切了解飛航民眾後疫情時代需求，提供眾多國內加碼新權益，並持續照顧必要飛行的商務旅客，出國能享有安心出入境禮遇，讓民眾飛與不飛都享尊榮禮遇！

關鍵字

出國 疫情 台新銀行

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