廣編／歡慶巨匠35周年　線上指定專案幫助考試「歐趴」

多樣外語課程，生活職場都通用
巨匠線上真人提供多種語言的課程選擇，包含美、日、西、韓、法五種國際語言，並能依照學員的程度與需求選擇不同的主題課程，不論是基礎生活用語、商用職場會話，或是各種語言檢定課程，巨匠線上真人除了能讓學員能更貼近生活的細部探討與應用外，也能針對語言檢定需求的學員，給予考照方面的加強與實用建議，提供學員最有彈性的學習方式。另外也有開設兒童美語專班，培養孩子雙語國際觀，從小養成開口說英文的習慣，讓大人、小孩在家中，也能一起學習語言！
優良師資與豐富教學經驗，學習最安心
巨匠線上真人延續過去數十年來豐富的語言教學經驗以及國人學習語言的習慣為課程設計出發點，搭配講師自編的優質教材與國際認證教材輔助，小班制的教學方式與嚴選資深外籍師資，讓學員不僅更有口說練習的機會，更能學到純正口音，巨匠集團一直相信師資是教學最重要的一環, 因此在招聘及培訓中外一流的講師上不遺餘力，除此之外更進一步要求講師能與學員充分的互動與溝通並利用親切的態度讓學生自然學習與應用，為市面上線上語言教學的領導品牌。
走入雲端，享受在家上課的自由自在
在每日繁忙的生活中能抽空學習已經是非常不容易的事情，如果能省去交通的時間，在空閒時想學就學，是不是更能提升學習的動力呢？巨匠線上真人採用遠端系統授課，只要手邊有台電腦、平板、手機，隨時隨地即連即學，不再受時間與空間的限制，掌握學習的自主權，豐富課程規劃的經驗，也能幫助學員挑選最適合的課程，專屬貼心服務團隊課輔學員任何疑問、技服設備檢測與問題排除，已有多名學員見證，您也來體驗看看線上學習的魅力吧！
看完巨匠線上真人教學的特色後，是不是也對線上學習躍躍欲試了呢？快趁巨匠集團35週年期間加入我們，一起體驗在家中學習語言的效果，優惠期間購買巨匠線上真人指定課程，再送60堂外語檢定課，除了能夠進修生活用語、職場溝通能力以外，也能以考取檢定證照為目標，增加自己的職場競爭力，為未來的職涯紮下基礎。巨匠線上真人也會不斷精進，不論是教學方式與時並進，以及教材持續優化，與學員一同迎接下一個35年。