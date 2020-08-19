🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 工商快訊

廣編／SYM JET冠軍嘉年華　賽道王者44冠榮耀歡慶

本報訊
calendar_today2020-08-19 14:25:35

▲SYM JET冠軍嘉年華，賽道王者44冠榮耀歡慶。（圖／公關照片）
▲SYM JET冠軍嘉年華，賽道王者44冠榮耀歡慶。（圖／公關照片）
有「賽道王者」之稱的JET車系，不僅在TSR賽事連奪44次冠軍，上市後更引發熱潮，今年度全車系狂賣超過15,000台佳績！為了與JET車友們分享這份榮耀，SYM於中部隆重舉辦「2020 SYM JET冠軍嘉年華」。

SYM自2011年起持續舉辦的JET大會師，已累積數千名車友參與，SYM致力打造一場專屬於JET的交流場合， 希望無論哪個世代，都能藉此感受JET 車系的熱血活力，燃起玩心。每次活動都為車友量身打造各項活動，不只讓愛車人親身感受JET車系的賽道榮光， 也能面對面交流愛車觀點、改裝資訊。SYM期許透過這份共襄盛舉的相聚，除了傳遞盛情禮遇之意，更集結各世代對JET的愛好，且能讓車友感受到SYM對於車主購車後體驗的重視，更加凝聚共通情感。

本次活動現場精彩連連，除了考驗車友們的高超技術以及JET SR 的極佳操控性的「金卡納挑戰賽」，還有展現創意的「改裝票選決賽」，邀來賓選出心中最愛的那一台！最特別的莫過1:1比例「模型盒拍照區」，為你拍下帥氣人車照。另外還有一飽口福的美食胖卡，照顧愛車魂也顧好味蕾。

除了JET SR上市後廣受市場好評，三大特色改款功不可沒，分別是：R世代引擎降低損耗，動力輸出更順暢；LED雙魚眼大燈、光條式潮流尾燈讓照明效果激增，造型也更加帥氣；輕量化鋁合金輪框減輕簧下重量，讓操控更犀利。此外為了回饋車友，八月底前凡購賣JET車系任一車款，即贈連霸冠軍精品組；再享JET SR購車24期0利率，舊換新最高補助15,300元。收藏王者風範趁這次，敬請把握！

關鍵字

三陽機車 JETSR SYM

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽