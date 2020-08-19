廣編／SYM JET冠軍嘉年華　賽道王者44冠榮耀歡慶

SYM自2011年起持續舉辦的JET大會師，已累積數千名車友參與，SYM致力打造一場專屬於JET的交流場合， 希望無論哪個世代，都能藉此感受JET 車系的熱血活力，燃起玩心。每次活動都為車友量身打造各項活動，不只讓愛車人親身感受JET車系的賽道榮光， 也能面對面交流愛車觀點、改裝資訊。SYM期許透過這份共襄盛舉的相聚，除了傳遞盛情禮遇之意，更集結各世代對JET的愛好，且能讓車友感受到SYM對於車主購車後體驗的重視，更加凝聚共通情感。
本次活動現場精彩連連，除了考驗車友們的高超技術以及JET SR 的極佳操控性的「金卡納挑戰賽」，還有展現創意的「改裝票選決賽」，邀來賓選出心中最愛的那一台！最特別的莫過1:1比例「模型盒拍照區」，為你拍下帥氣人車照。另外還有一飽口福的美食胖卡，照顧愛車魂也顧好味蕾。
除了JET SR上市後廣受市場好評，三大特色改款功不可沒，分別是：R世代引擎降低損耗，動力輸出更順暢；LED雙魚眼大燈、光條式潮流尾燈讓照明效果激增，造型也更加帥氣；輕量化鋁合金輪框減輕簧下重量，讓操控更犀利。此外為了回饋車友，八月底前凡購賣JET車系任一車款，即贈連霸冠軍精品組；再享JET SR購車24期0利率，舊換新最高補助15,300元。收藏王者風範趁這次，敬請把握！