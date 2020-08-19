廣編／徐采湄堅持15年　創造醫美等級私密保養品牌

記者會一開始，黛后dr.hold董事長徐采湄在致詞說到，2020庚子年，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，我們僅受到一點輕傷，但也因為如此，我們拓展了男性市場，在2020年網路平台1~6個月的營業額，更比去年同時期成長了50% 以上，也更期待2021年我們能再擴大至實體連鎖通路，相信在各位夥伴的努力經營之下，更能衝破超越2020的100%以上，我必定分享與我共同努力打拼的夥伴們，更豐盛的年終分紅。
徐采湄強調，秉持著「愛美是人類的天性」這樣的初衷，堅持了15年時間，研發出不論是女性或是男性都可以使用的「黛后dr.hold」，黛后dr.hold是目前台灣唯一針對「兩性私密肌」及「醫美專用」保養品牌，能夠提供給消費者安全、有效、具有信賴的「醫美等級」的私密保養產品。
對於女性而言，從頭到腳的肌膚保養已成例行公事，男性私密保養也在近年來成為一股風潮。以往多數女性只知道私密處的清潔，除了乾淨無異味外，並沒有做太多更進一步的「保養」，反而男性開始著重私密處保養。其實「小妹妹」的有感度及緊實度，以及「小弟弟」的清潔抗菌及芳香都攸關床事過程是否愉悅，也可以提升伴侶間的親密度。
黛后dr.hold董事長徐采湄表示，私密的健康與兩性親密息息相關，更影響著男女之間的情感關係，私密保養不再只是女人的專利，男人私密肌膚更需好好的保養，因為當男人保養好私密肌膚後，相對的更是在保護你的另外一半！也因為如此，黛后dr.hold品牌精神，就是希望當你用了dr.hold之後，能從裡到外散發出開心、幸福以及兩性親密關係更和諧的健康目的。
記者會也邀請了藝人王宇婕到場，王宇婕更是大方的分享自己的保養心得．讓大家知道，女人要寵愛自己，除了要保養外在肌膚之外，內在的私密處更應該細心呵護，成為由內而外的凍齡女王！