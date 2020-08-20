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廣編／櫻花ASMR廚房　邵庭、鄧福如觸發你的「顱內高潮」

本報訊
calendar_today2020-08-20 14:33:29

▲邵庭與阿福帶著自己的愛犬來到櫻花ASMR療癒廚房（圖 / 台灣櫻花提供）
▲邵庭與阿福帶著自己的愛犬來到櫻花ASMR療癒廚房（圖 / 台灣櫻花提供）

國內廚衛領導品牌台灣櫻花推出「櫻花ASMR療癒廚房」影片企劃，邀請邵庭與鄧福如（阿福）帶著自己的愛犬來到櫻花廚房，為毛寶貝下廚，拍攝使用電影規格的收音技術，無論是廚電產品發出的聲響、洗切菜聲、水滾煎煮聲、邵庭與阿福悄悄話一般的口白以及他們與寵物幸福甜蜜的共食咀嚼聲都完整收錄，不僅改變觀眾對於廚房的想像，也要給大家最不一樣的「顱內高潮」體驗。

ASMR（Autonomous sensory meridian response，自發性知覺經絡反應），又稱「顱內高潮」，是一種透過聽覺、視覺或其他感官刺激所觸發的身心反應，而通常聽覺帶給人的影響最為顯著，台灣櫻花企劃處總監鄧淑貞表示：「廚房不僅是口腹滿足感的來源，廚房的各種聲音也是家庭日常生活溫暖記憶的一部分，『櫻花ASMR療癒廚房』企劃的靈感就來自於將料理與聲音結合，並透過人與寵物之間如家人的親密情感，帶給觀眾最療癒的感受」。

此次邵庭的四顆狗寶貝全員出動，除了粉絲熟知的吶吶、頑頑，還有兩位新加入的幼犬大吉、大利，都一起來到櫻花廚房。大吉大利現場超失控，還互相把風將邵庭手中的甜椒咬走，令人好氣又好笑 ; 一向以「吃貨」著稱的吶吶，看到邵庭的拿手好菜「義式雞胸肉佐甜椒小樹」，居然在鏡頭前口水流滿地，而所有寶貝都在開動一分鐘內掃盤清空，吃得滋滋作響超級療癒，讓邵庭成就感滿滿，她也在影片中訴說每一隻寵物來到她的生命都具有意義，都是一項任務也是一道功課。

在社群媒體經常分享與吉娃娃鼠鼻日常生活的阿福，對愛犬鼠鼻的愛不僅透過寫歌表達，在影片中也大展身手以「牛肉茶碗蒸」對鼠鼻展現愛意，阿福表示鼠鼻是一隻非比尋常，脾氣極好的吉娃娃，看到美食當前果然不為所動，乖乖等阿福洗好碗後才一起享用，在影片中也正常發揮展現了模仿豬聲音的技能，不管何時何地都能自由的齁齁叫，阿福也難得在影片最後感性告白，隨著鼠鼻的年紀增長，她也一直在做牠有天會離開自己的準備，也更因為如此，她想要更珍惜未來每一天相處的時光。


關鍵字

邵庭 阿福 ASMR

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