廣編／網紅「健人蓋伊」進駐永和　打造平價優質環境

繼去年十二月「三健客」於板橋新埔開設的健身房好評如潮，今年7/22「三健客健身房 永和店」也盛大開幕，服務永和地區民眾。
三健客板橋店收費模式以類似NETLLIX月費的「訂閱制」與「單次付費進場制」並行，因為免綁約、免年費，並隨時可以取消的特性，相較於大型連鎖健身房，提供給使用者的是負擔更小的消費模式；而三健客永和店更是在維持相同收費標準的情況下，擴大營運近大板橋店一倍的坪數面積，就是要帶給民眾最超值的運動體驗。
健力三項一直是「三健客」三人的專注項目，在健美與健力兩棲的訓練需求下，三健客健身房的器材選用除了機械式設備，更包含大量自由重量器材；不論是愛好健力或是健美的民眾，都能在三健客獲得完整的訓練體驗。
除了重訓器材，三健客健身房永和店也設有諸多有氧、功能性訓練器材與場地，希望滿足民眾功能性訓練的需求，讓鍛鍊身體除了健康、好看，也要能運用在提升生活品質上。
在國人日漸注重健康與體態的今日，三健客健身房擴點永和，除了服務更多有運動需求的民眾，也提供了一個相對平價並優質的運動環境。
器材使用：
自由重量指定兩大品牌──美國ROGUE、ELEIKO
ELEIKO：
比賽架、鑄鐵槓片
美國ROGUE：
深蹲架7台、腰帶深蹲、臥推架三台、各種特殊槓、 水牛槓 SSB、足球槓、camber bar、大量槓與槓片、四組啞鈴架
特別訂製：
四台超抗震硬舉台
機械式器材精挑細選──LIFE FITNESS、CYBEX、HAMMER、STRENGTH
插銷式器材:
八站式飛鳥、小飛鳥x2、弧形無動力跑步機、下拉划船單機X2、腿外展內收X2、坐式腿後勾、趴式腿後勾、蝴蝶機夾胸後三角 X2 、坐式肩推、坐姿腿推、平胸推、坐姿腹肌、二頭、三頭單機側飛挑選三個不同廠牌(LIFE FITNESS、CYBEX、GYM80)
分動式外掛器材：
上胸推x2下胸推、正拉、反拉、水平拉、腿推、Hack squat、史密斯、臀推。
有氧器材：
階梯機X2、跑步機X5、ROGUE風扇車X2、飛輪X3，以及多種配件與輔助器材。
※ROGUE品牌設備目前因美國疫情原因，部分器材尚未到位，與上列清單會稍有差異。 三健客健身房 永和店 地址： 234新北市永和區民權路80號2樓 電話： 02 8942 2056 板橋店 地址：新北市板橋區莒光路211號b1 電話：02 8258 8025 內湖店 地址：台北市內湖區港華街18號 電話：02 8751 1915