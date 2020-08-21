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廣編／網紅「健人蓋伊」進駐永和　打造平價優質環境

本報訊
calendar_today2020-08-21 11:06:45

▲台灣之名健身網紅「健人蓋伊」進駐永和三健客提供平價優質運動環境。（圖／公關照片）
▲台灣之名健身網紅「健人蓋伊」進駐永和三健客提供平價優質運動環境。（圖／公關照片）
台灣知名健身網紅「健人蓋伊」其YOUTUBE頻道除了多分享健身相關知識外，也經常與身兼藥師與健身教練雙重專業的「蔡藥師」、資深健身教練「光頭王波波」組成的「三健客戰隊」一起挑戰各種運動項目；三人以幽默風趣的清新形象與不畏挑戰的冒險精神屢創影片高點擊，廣受時下年輕族群喜愛。

繼去年十二月「三健客」於板橋新埔開設的健身房好評如潮，今年7/22「三健客健身房 永和店」也盛大開幕，服務永和地區民眾。

三健客板橋店收費模式以類似NETLLIX月費的「訂閱制」與「單次付費進場制」並行，因為免綁約、免年費，並隨時可以取消的特性，相較於大型連鎖健身房，提供給使用者的是負擔更小的消費模式；而三健客永和店更是在維持相同收費標準的情況下，擴大營運近大板橋店一倍的坪數面積，就是要帶給民眾最超值的運動體驗。

健力三項一直是「三健客」三人的專注項目，在健美與健力兩棲的訓練需求下，三健客健身房的器材選用除了機械式設備，更包含大量自由重量器材；不論是愛好健力或是健美的民眾，都能在三健客獲得完整的訓練體驗。

除了重訓器材，三健客健身房永和店也設有諸多有氧、功能性訓練器材與場地，希望滿足民眾功能性訓練的需求，讓鍛鍊身體除了健康、好看，也要能運用在提升生活品質上。

在國人日漸注重健康與體態的今日，三健客健身房擴點永和，除了服務更多有運動需求的民眾，也提供了一個相對平價並優質的運動環境。

器材使用：

自由重量指定兩大品牌──美國ROGUE、ELEIKO

ELEIKO：

比賽架、鑄鐵槓片

美國ROGUE： 

深蹲架7台、腰帶深蹲、臥推架三台、各種特殊槓、 水牛槓 SSB、足球槓、camber bar、大量槓與槓片、四組啞鈴架

特別訂製：

四台超抗震硬舉台

機械式器材精挑細選──LIFE FITNESS、CYBEX、HAMMER、STRENGTH

插銷式器材:

八站式飛鳥、小飛鳥x2、弧形無動力跑步機、下拉划船單機X2、腿外展內收X2、坐式腿後勾、趴式腿後勾、蝴蝶機夾胸後三角 X2 、坐式肩推、坐姿腿推、平胸推、坐姿腹肌、二頭、三頭單機側飛挑選三個不同廠牌(LIFE FITNESS、CYBEX、GYM80)

分動式外掛器材：

上胸推x2下胸推、正拉、反拉、水平拉、腿推、Hack squat、史密斯、臀推。

有氧器材：

階梯機X2、跑步機X5、ROGUE風扇車X2、飛輪X3，以及多種配件與輔助器材。

※ROGUE品牌設備目前因美國疫情原因，部分器材尚未到位，與上列清單會稍有差異。 三健客健身房 永和店 地址： 234新北市永和區民權路80號2樓 電話： 02 8942 2056 板橋店 地址：新北市板橋區莒光路211號b1 電話：02 8258 8025 內湖店 地址：台北市內湖區港華街18號 電話：02 8751 1915

關鍵字

健人蓋伊 三健客健身房 重訓器材

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