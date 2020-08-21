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廣編／七夕去哪玩？浪漫的星空電影院來了！

本報訊
calendar_today2020-08-21 18:01:44

▲粉紅泡泡包圍！超浪漫不夜城打卡聖地，拍照上傳即有機會獲得來一客加筷子的「愛情筷來」供品組。（圖／資料照片）
▲粉紅泡泡包圍！超浪漫不夜城打卡聖地，拍照上傳即有機會獲得來一客加筷子的「愛情筷來」供品組。（圖／資料照片）

今年因疫情影響，許多電影都延期上映。按捺不住想看電影的心，又對密閉空間卻步的人趕緊看過來！來一客與Skyline Film屋頂電影院於七夕再度攜手，重現佳評如潮的「七夕微溫劇場星空電影院」。來一客星空電影院位在信義誠品頂樓開闊的空中花園，將於8/21下午18:00-8/22清晨6:00 整晚不打烊，讓今夏安心看電影再也不是夢！而星空電影院的票一向都在開放索取後就會迅速領取一空，想脫單的人或熱戀中的情侶，今年手腳可要加快了。

浪漫滿分！來一客星空電影院再度回歸！月老加持三大亮點不可錯過！

星空電影院一直以來除了播出戀愛氣氛滿滿的電影之外，也傳承微溫劇場剛剛好溫度的曖昧，將現場布置得非常唯美浪漫。今年的首場星空電影院中，來一客集結台北霞海城隍廟月老，來替活動加持，祝福來欣賞電影的民眾都能擁有幸福美滿的愛情。不只如此，更精心打造絕對不容錯過的三大亮點！

亮點一：不打烊電影院，夜貓男女的最佳選擇！

8/21夜晚精選最浪漫的愛在三部曲：《愛在黎明破曉時》、《愛在日落巴黎時》、《愛在午夜希臘時》，從傍晚到清晨，電影輪播不中斷，感情加溫一整晚！

亮點二：打卡超浪漫不夜城、愛情餐車，粉紅泡泡冒不停！

除了往年的愛情餐車，今年更新增了不夜城拍照區。不論以白色的愛情餐車展現清新純真的愛戀，或透過不夜城的都市霓虹傳遞兩人之間熱情奔放的火花，都絕對是不能錯過的打卡景點！且現場拍照上傳，還有機會獲得「筷」子與「來」一客組成的超夯供品：「愛情筷來」供品組，能祈求早日告別單身、迎接愛情！

亮點三：七夕限定台北霞海城隍廟合作手沖款「紅棗枸杞特調來一客」！錯過今年不再有！

來一客再次推出七夕限定創意浪漫吃法，今年限定的紅棗枸杞茶口味更是大有來頭，使用了台北霞海城隍廟結緣用的平安姻緣茶與來一客做搭配，打造星空電影院活動專屬的「手沖紅棗枸杞特調」來一客，希望品嘗到的民眾能姻緣「棗」到、愛情圓滿。

不只星空電影院！七夕脫單必去超夯景點還有「這裡」！

無法前往星空電影院的人也別失望！來一客今年還與超靈驗的台北霞海城隍廟聯手，舉辦愛情筷來祈願繪馬活動。即日起至8/25，週末白天皆有機會於台北霞海城隍廟取得限量的「愛情筷來供品組」，除了寓意吉祥的筷子加來一客外，更一併送上桂圓紅棗茶磚與台北霞海城隍廟月老加持過的御守！單戀暗戀的人還不趕緊把握機會，帶著「愛情筷來」向月老許願，趁七夕找到屬於自己的真命天子/天女！

此外，來一客與台北霞海城隍廟也準備了祝福愛情的祈願繪馬。只要將願望寫在繪馬上並掛於台北霞海城隍廟外，就能向月老傳達心意，讓月老替你神助攻！情侶們也可以與另一半一起掛上祈願繪馬，讓兩人感情在月老的眷顧下更升溫、更堅定。

不論星空電影院或台北霞海城隍廟，都是讓兩人感情更進一步的七夕必造訪景點。還沒有規劃好七夕行程的人，即日起上Accupass活動通報名，就有機會獲得星空電影院的電影票，度過不一樣的情人節！若沒有搶到票或無法參與星空電影院，也推薦大家到古色古香的大稻埕走走，順便前往台北霞海城隍廟，讓月老牽起兩人之間的紅線！

最後提醒大家，出入公共場所還是要戴上口罩，並注意相關防疫規範，讓升溫的只有愛情，沒有疫情！

活動資訊：

來一客微溫劇場星空電影院

活動日期：8/21、22，18:00－6:00

地點：台北市信義區松高路11號7樓空中花園

票價：Accupass 活動通上報名－免費索取

播放電影：《愛在黎明破曉時》、《愛在日落巴黎時》、《愛在午夜希臘時》

愛情筷來祈願繪馬活動

活動日期：8/10－8/25止 

地點：台北霞海城隍廟廟埕

關鍵字

星空電影院 來一客 七夕

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