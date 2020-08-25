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廣編／Go Chill！寶島眼鏡變色鏡片　個性人設由你PLAY

本報訊
calendar_today2020-08-25 10:47:54

▲誰說「潮」，就要花大錢？！2020 最值得包色的高CP值韓系鏡框，寶島眼鏡 K-DESIGN 全新 KREATE 系列，跳脫「框架」、潮玩撞色可能！（圖／資料照片）
▲誰說「潮」，就要花大錢？！2020 最值得包色的高CP值韓系鏡框，寶島眼鏡 K-DESIGN 全新 KREATE 系列，跳脫「框架」、潮玩撞色可能！（圖／資料照片）

誰說「潮」，就要花大錢？！2020 最值得包色的高CP值韓系鏡框，寶島眼鏡 K-DESIGN 全新 KREATE 系列，跳脫「框架」、潮玩撞色可能！站穩街頭Ｃ位，就靠它了！

KREATE 系列，全新無鏡框設計，搭配獨家2款不同顏色的可更換式套圈鏡框，打造「1鏡+2色套圈=3造型」，一付眼鏡任你玩出三種個性造型，讓眼鏡不再只是眼鏡，更是你的專屬飾品，不論正式場合或日常休閒讓你更自在穿搭，隨意變換！而且現在到寶島眼鏡，整付配到好只要 $1,980 起，單筆消費再享第二付5折！看到這，你是不是想把資訊分享給“親故”了呢？

“掐卡慢”！夏天出門是否都很糾結：眼鏡跟墨鏡，要戴哪一付好呢？以後不需再陷入選擇障礙也不用再手忙腳亂！現在加價2000元，升級獨家引進KANDY果凍感變色鏡片，讓你造型、質感、視覺立即提升！果凍色感不再沉重（老派），只需一鏡即可室內清澈，室外變色：就算世界再多變，也能隨機應變！讓KANDY變色鏡片成為你戶外防護的好幫手！

現在 KREATE 全系列鏡框還可以線上AR 試戴， 讓你在線上輕鬆找出最適合的K-DESIGN鏡框！

對了！試戴後，別忘了到門市配鏡，現場即贈繽紛可愛的 KOLOR BOX 配件盒，質感鐵盒共有6色任選：蜜桃粉、蝕蒼藍、暖陽黃、夢幻紫、海棠綠、石綵灰），裡外都有細節，值得收藏。下載寶島眼鏡 APP 還能再現折 500 元，想配鏡找寶島眼鏡，就對了！


 

關鍵字

2020 變色鏡片 寶島眼鏡

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