廣編／2020新北市河海音樂季　連續4週重磅演出

全台灣第一場最大免費戶外大型演唱會「2020新北市河海音樂季」活動正式起跑！首波活動「淡水漁人舞台」將於9/12-9/27每週六日在淡水漁人碼頭觀海廣場開唱；第二波「來新北 音樂盒‧野餐」將在10/4（週日）首度於新北大都會公園登場。這場倍受樂迷期待的音樂盛典，包含各類型音樂曲風，所有人都能找到屬於自己的音樂，絕對不能錯過！





10/4新北大都會公園首度野餐音樂會 7組卡司陣容X光影舞台X藝術天幕 震撼樂迷感官體驗





2020新北市河海音樂季包含「淡水漁人舞台」、「來新北 音樂盒‧野餐」兩場音樂活動，總計多達43組知名樂團及藝人接力開唱，從創作能量到嘻哈勢力，從重量級歌手到獨立音樂新秀，週週都有不同的音樂驚喜，無限顛覆所有樂迷的聽覺、視覺體驗，盡情感受Live音樂的現場魅力！





尤其是10/4在新北大都會公園舉辦的「來新北 音樂盒‧野餐」活動，會場首現融合四季、日月概念打造的酷炫光影舞台，加上由屢獲國際設計獎團隊打造的吸睛藝術天幕，在演出之前周邊還有全台最大全齡化堤坡滑梯放電遊樂天堂供遊客遊玩，在這裡民眾不但可以輕鬆愜意地邊野餐、邊聽音樂，如果自己帶的野餐食物還吃得不過癮的話，周邊還有超人氣的Funtasty有趣市集及獨特有型的餐車一起來共襄盛舉，豐富多元的美食任君挑選，好聽、好吃、好看又好玩！





「新北大都會公園」親子野餐瘋音樂 蘇慧倫壓軸表演





10/4在新北大都會公園終極登場的「來新北 音樂盒‧野餐」演唱會，節目從下午4點到晚上10點開唱，卡司陣容堅強。當天將由新生代R&B歌手「吳獻OSEAN」熱情開場，緊接著由入圍五次金曲獎最佳樂團獎的「旺福」樂團、獲得2018新北市貢寮國際海洋音樂祭海洋大賞的「MAFANA」樂團、曾以雙人組合棉花糖樂團入圍金曲獎最佳演唱組合獎主唱「小球（莊鵑瑛）」、鐵肺公主「戴愛玲」、曾獲金曲獎最佳年度歌曲與金馬獎最佳電影原創歌曲的雙金創作歌手「Suming舒米恩」接力開唱，最後則由「90s首席怪潮玉女」蘇慧倫擔任壓軸表演，超狂陣容你一定要衝一波！





限定版音樂季！親子一起野餐 最大全齡化堤坡樂園免費暢玩 快來衝一波





值得一提的是，在新北大都會公園舉辦的野餐音樂活動，除了好聽好吃又好玩外，這次在草坪上的巨型藝術天幕設計，能夠阻絕大部分日光穿透的同時，也逐步在草原上堆疊著光影間的交錯點綴，伴隨著你我徜徉在徐徐的微風下野餐，讓現場民眾聽著音樂來場浪漫的戶外野餐音樂會。在表演舞台方面，這次更融合四季日月概念打造了超酷炫光影舞台，讓當晚的音樂表演更符合場域氛圍，同時在白天可以成為地景藝術的一環，在開唱前適合美拍，夜晚則成為承載著所有表演者的夢想之境，散發著熱力與光芒！





今年主辦單位新北市政府，特別選擇全台最大的河濱公園–新北大都會公園舉辦活動，其占地24公頃，設有包括全長約20公里的二重環狀自行車道、幸福水漾公園、越堤綠廊、婚紗廣場等。白天不但可以散步、騎自行車，活動會場周邊的全台最大7米高「6秒著地」的全齡化堤坡滑梯公園，有數十組各式動物造型溜滑梯、上百組遊樂設施超適合一家人放電玩樂！下午活動現場還有在圓山花博設攤人氣爆表的Funtasty有趣市集進駐，不只帶來許多美食攤位，也把造型獨特的餐車一起帶來，從下午2點就開始營業，民眾可提早卡位在草地鋪上野餐墊、吃著美食，下午到晚上則聽著精彩音樂卡司表演，從白天一路免費暢玩到夜晚。





9/12起連續三週 淡水漁人舞台祭出36組知名樂團 每週六日重磅接力演出！





此外，今年邁入第5年的「淡水漁人舞台」延續新北市多年支持獨立音樂的初衷，自9/12-9/27每周六日共計六天，從下午4點至晚上10點，每一天都有6組樂團輪番上陣演唱。本次特別邀請多次獲金音金曲肯定的電音大團「女孩與機器人」、入圍多次金曲最佳樂團獎的英倫搖滾樂團「拾參」，還有今年同時入圍金曲獎最佳樂團的搖滾新星「海豚刑警」、海祭先驅「神棍樂團」和今年入圍最佳單曲製作人獎「YELLOW」同台飆唱，金曲卡司勢必引爆現場觀眾的吶喊與澎拜的尖叫聲，保證情緒滿點，嗨到最高點！





「淡水漁人舞台」是國內少數結合經典美景、音樂創作與海港氛圍的戶外表演場地，在淡水河畔享受金黃色的夕陽美景與優質音樂外，現場還有浪漫燈飾與Funtasty有趣市集等，清涼夜夏超chill！





搭乘大眾交通運輸工具 方便、環保又不塞車





來聽歌，也要很Chill！新北市政府鼓勵所有要到「淡水漁人舞台」及參加「來新北 音樂盒．野餐」的民眾們，建議搭乘捷運再轉搭公車的方式到現場，不只可避免塞車疑慮、還能兼具環保喔！同時也提醒民眾們搭乘大眾運輸工具時，要戴口罩，保護自己也保護他人！



