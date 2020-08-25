🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 工商快訊

廣編／2020新北市河海音樂季　連續4週重磅演出

本報訊
calendar_today2020-08-25 16:37:26

▲10/4在新北大都會公園終極登場的「來新北 音樂盒‧野餐」演唱會，震撼樂迷感官體驗 （圖/新北政府觀光旅遊局提供）
▲10/4在新北大都會公園終極登場的「來新北 音樂盒‧野餐」演唱會，震撼樂迷感官體驗 （圖/新北政府觀光旅遊局提供）

全台灣第一場最大免費戶外大型演唱會「2020新北市河海音樂季」活動正式起跑！首波活動「淡水漁人舞台」將於9/12-9/27每週六日在淡水漁人碼頭觀海廣場開唱；第二波「來新北 音樂盒‧野餐」將在10/4（週日）首度於新北大都會公園登場。這場倍受樂迷期待的音樂盛典，包含各類型音樂曲風，所有人都能找到屬於自己的音樂，絕對不能錯過！

10/4新北大都會公園首度野餐音樂會 7組卡司陣容X光影舞台X藝術天幕 震撼樂迷感官體驗

2020新北市河海音樂季包含「淡水漁人舞台」、「來新北 音樂盒‧野餐」兩場音樂活動，總計多達43組知名樂團及藝人接力開唱，從創作能量到嘻哈勢力，從重量級歌手到獨立音樂新秀，週週都有不同的音樂驚喜，無限顛覆所有樂迷的聽覺、視覺體驗，盡情感受Live音樂的現場魅力！

尤其是10/4在新北大都會公園舉辦的「來新北 音樂盒‧野餐」活動，會場首現融合四季、日月概念打造的酷炫光影舞台，加上由屢獲國際設計獎團隊打造的吸睛藝術天幕，在演出之前周邊還有全台最大全齡化堤坡滑梯放電遊樂天堂供遊客遊玩，在這裡民眾不但可以輕鬆愜意地邊野餐、邊聽音樂，如果自己帶的野餐食物還吃得不過癮的話，周邊還有超人氣的Funtasty有趣市集及獨特有型的餐車一起來共襄盛舉，豐富多元的美食任君挑選，好聽、好吃、好看又好玩！

「新北大都會公園」親子野餐瘋音樂 蘇慧倫壓軸表演

10/4在新北大都會公園終極登場的「來新北 音樂盒‧野餐」演唱會，節目從下午4點到晚上10點開唱，卡司陣容堅強。當天將由新生代R&B歌手「吳獻OSEAN」熱情開場，緊接著由入圍五次金曲獎最佳樂團獎的「旺福」樂團、獲得2018新北市貢寮國際海洋音樂祭海洋大賞的「MAFANA」樂團、曾以雙人組合棉花糖樂團入圍金曲獎最佳演唱組合獎主唱「小球（莊鵑瑛）」、鐵肺公主「戴愛玲」、曾獲金曲獎最佳年度歌曲與金馬獎最佳電影原創歌曲的雙金創作歌手「Suming舒米恩」接力開唱，最後則由「90s首席怪潮玉女」蘇慧倫擔任壓軸表演，超狂陣容你一定要衝一波！

限定版音樂季！親子一起野餐 最大全齡化堤坡樂園免費暢玩 快來衝一波

值得一提的是，在新北大都會公園舉辦的野餐音樂活動，除了好聽好吃又好玩外，這次在草坪上的巨型藝術天幕設計，能夠阻絕大部分日光穿透的同時，也逐步在草原上堆疊著光影間的交錯點綴，伴隨著你我徜徉在徐徐的微風下野餐，讓現場民眾聽著音樂來場浪漫的戶外野餐音樂會。在表演舞台方面，這次更融合四季日月概念打造了超酷炫光影舞台，讓當晚的音樂表演更符合場域氛圍，同時在白天可以成為地景藝術的一環，在開唱前適合美拍，夜晚則成為承載著所有表演者的夢想之境，散發著熱力與光芒！

今年主辦單位新北市政府，特別選擇全台最大的河濱公園–新北大都會公園舉辦活動，其占地24公頃，設有包括全長約20公里的二重環狀自行車道、幸福水漾公園、越堤綠廊、婚紗廣場等。白天不但可以散步、騎自行車，活動會場周邊的全台最大7米高「6秒著地」的全齡化堤坡滑梯公園，有數十組各式動物造型溜滑梯、上百組遊樂設施超適合一家人放電玩樂！下午活動現場還有在圓山花博設攤人氣爆表的Funtasty有趣市集進駐，不只帶來許多美食攤位，也把造型獨特的餐車一起帶來，從下午2點就開始營業，民眾可提早卡位在草地鋪上野餐墊、吃著美食，下午到晚上則聽著精彩音樂卡司表演，從白天一路免費暢玩到夜晚。

9/12起連續三週 淡水漁人舞台祭出36組知名樂團 每週六日重磅接力演出！

此外，今年邁入第5年的「淡水漁人舞台」延續新北市多年支持獨立音樂的初衷，自9/12-9/27每周六日共計六天，從下午4點至晚上10點，每一天都有6組樂團輪番上陣演唱。本次特別邀請多次獲金音金曲肯定的電音大團「女孩與機器人」、入圍多次金曲最佳樂團獎的英倫搖滾樂團「拾參」，還有今年同時入圍金曲獎最佳樂團的搖滾新星「海豚刑警」、海祭先驅「神棍樂團」和今年入圍最佳單曲製作人獎「YELLOW」同台飆唱，金曲卡司勢必引爆現場觀眾的吶喊與澎拜的尖叫聲，保證情緒滿點，嗨到最高點！

「淡水漁人舞台」是國內少數結合經典美景、音樂創作與海港氛圍的戶外表演場地，在淡水河畔享受金黃色的夕陽美景與優質音樂外，現場還有浪漫燈飾與Funtasty有趣市集等，清涼夜夏超chill！

搭乘大眾交通運輸工具 方便、環保又不塞車

來聽歌，也要很Chill！新北市政府鼓勵所有要到「淡水漁人舞台」及參加「來新北 音樂盒．野餐」的民眾們，建議搭乘捷運再轉搭公車的方式到現場，不只可避免塞車疑慮、還能兼具環保喔！同時也提醒民眾們搭乘大眾運輸工具時，要戴口罩，保護自己也保護他人！

關鍵字

野餐 新北大都會公園 河海音樂季

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽