🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 工商快訊

廣編／米其林首選醬油　龜甲萬連續第二年榮獲青睞

本報訊
calendar_today2020-08-27 11:21:32

▲2020米其林首選醬油 龜甲萬連續第二年榮獲青睞。（圖／公關照片）
▲2020米其林首選醬油 龜甲萬連續第二年榮獲青睞。（圖／公關照片）

老饕們必追的美食聖經，《米其林指南》是最廣為人知的全球美食評鑑，目前已有28個城市指南評鑑，而台灣首次則在2018年於臺北發行，今年邁入第三年，更加入臺中米其林指南。

《2020臺北臺中米其林指南》於2020年8月24日在臺中國家歌劇院公布臺北、臺中地區摘星的餐廳名單。《米其林指南》的星評機制向來以嚴謹及公正出名，以5種公開嚴格標準評鑑菜色水準：盤中食材、烹飪技巧、口味的融合、菜餚所展示的創意以及用餐體驗的一致性。唯有通過這五種嚴格的評鑑考驗後，才能順利「摘星」，秉持著絕對中立與公正的精神，米其林就連選擇合作調味品夥伴時也無一例外。

美食背後的靈魂調味品「醬油」，與美食的關係向來密不可分，2019年知名醬油品牌龜甲萬榮獲《臺北米其林指南》指定擔任【米其林指南臺北首選優質醬油合作夥伴】，更受邀成為2019年米其林晚宴唯一指定御用醬油，經過來自亞洲各地的米其林星級廚師操刀，以「龜甲萬原味醬油」入菜，讓龜甲萬的醍醐味為各式佳餚畫龍點睛。例如2019晚宴料理『山吹』以新鮮時蔬搭配海鮮，精緻切工展現美麗的外型，並藉由醬油提升了海鮮的味覺層次，豐富了味蕾的享受。2020年龜甲萬再度獲得米其林的肯定，連續第二年成為【米其林首選優質醬油合作夥伴】。

龜甲萬連續兩年獲米其林指定合作的關鍵，在於對品質的追求以及嚴謹的釀造工法。龜甲萬始終秉持日本職人精神，以三百多年來代代相傳的釀造工法釀造醬油，這樣對於品質的堅持與把關，讓龜甲萬醬油成為國際性的醬油領導品牌，不僅在台灣、日本、美國皆為市佔率第一的醬油品牌，更風靡超過一百多個國家。如同米其林指南在每個國家均以一致的評選標準評鑑餐廳，龜甲萬亦致力維持在各國的醬油品質，讓世界各國的消費者皆能品嘗到最道地日本職人精神釀造的醬油。擁有多國海外市場經驗的龜甲萬，更長年針對全球不同地區的飲食習慣，研發適合當地的「安心醍醐味」，持續以醬油為核心，致力推動世界飲食文化的繼承和發展。

在台灣，龜甲萬對於提升飲食水平亦不遺餘力，除針對專業廚藝人士舉辦龜甲萬盃料理比賽外，也舉辦免費的料理教室，讓一般民眾享受製作美食的樂趣。而近年來更向下紮根，於暑假推出親子食育營的活動，讓飲食、食材的教育落實於我們的下一代。

米其林與龜甲萬連續兩年的合作，正有如亞洲美食專家與醬油職人合力為台灣獻上的精彩創作。

關鍵字

米其林 亞洲美食 龜甲萬

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

[PR]爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

[PR]李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽