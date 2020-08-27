廣編／連續3年斷貨！「燕窩月餅」成老店中秋招牌超體面

中秋節將至，連續3年熱銷一空的「老協珍燕窩月餅」，創新將頂級燕窩融入月餅裡，堪稱是最頂級的月餅之一，顛覆傳統月餅概念，微甜內餡口感，搭配典雅精緻禮盒，但因工序繁複，每年限量2000組，連續3年中秋節前兩週即銷售一空。





「老協珍燕窩月餅」嚴選100％印尼頂級官燕盞，使用獨門配方蜜製燕窩內餡，保留燕窩絲絲分明的細緻口感，並推出法式栗子燕窩與港式奶皇燕窩兩款特色口味，其中「法式栗子燕窩月餅」嚴選法國栗子作為餡料，並將蜜製燕窩置入其中，一口咬下香氣濃郁，堪稱一絕！「港式奶皇燕窩月餅」精選有益健康的白鳳豆，加入鹹蛋黃、奶油等，以絕佳的比例製作，口味鹹甜交融，層次豐富縈繞在唇齒間，令人難以忘懷，深受消費者青睞，更吸引許多公司行號慕名訂購！





為迎接中秋節的到來，老協珍燕窩月餅由於工序十分繁瑣，堅持提供優質新鮮的品質，今年同樣限量2,000組熱烈預購中，每盒共四入(法式栗子燕窩2入、港式奶皇燕窩2入)，售價$1080，可至老協珍官網或門市訂購。





今年深受疫情影響，消費者送禮除了經典的月餅外，也注重健康與養生，連續五年榮獲babyhome票選為滴雞精第一的「老協珍熬雞精」也獲得許多消費者與企業團購，距離中秋節還有一個月已超越去年訂購數量，送禮送健康，也成為今年中秋節最真摯的禮品。



老協珍門市：





錦州門市 02-25010255 台北市中山區錦州街435號





東區門市 02-27115706 台北市大安區安和路一段12號





101門市 02-8101-8638台北101百貨B1伴手禮區





SOGO忠孝門市 02-8771-0903台北 SOGO忠孝館 B2





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