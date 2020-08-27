廣編／橘子工坊攜手萱藝新知　提倡先洗再捐　環保又公益

永豐餘消費品實業旗下橘子工坊與萱藝新知關懷協會共同提倡「先洗再捐循環時尚」，於今(27)日公布《舊衣回收認知調查》3大發現，其中有6成民眾會因回收再製品有確實清洗乾淨而考慮購買。響應循環零廢棄的舊衣時尚觀點，橘子工坊攜手長期關注公益的吳慷仁，跨界對談永續時尚，並捐出橘子工坊全球首創零添加水「五合一洗衣金球」，讓民眾可以放心購買回收再製品。唐鳳政委響應活動理念，特別預錄影片呼籲民眾共同響應先洗再捐。





萱藝新知關懷協會由一群腦麻家長所成立，他們以零廢棄為設計核心，透過與時裝設計師品牌合作，落實循環經濟。目前萱藝新知駐點於「桃園市永續時尚共創基地」，這裡也是臺灣第一家擁有廢棄布料銀行的基地，由回收廠捐贈的牛仔褲，透過萱藝新知成員的巧手與創意，將牛仔褲拆解、拼裝與縫紉，重新變成時尚單寧商品。萱藝新知理事長李秀雯表示，目前萱藝約有10個腦麻兒家庭，大夥可以帶著孩子在此工作。同時，由於腦麻兒童狀況都不同，是臺灣弱勢就業率最低的群體，也期待腦麻兒在這裡找到自我的專長。





「先洗再捐循環時尚」記者會上，永豐餘消費品實業徐志宏總經理表示，跟萱藝新知的合作過程中，了解協會整理舊衣非常辛苦，所有回收衣物都須重新洗滌，確保再製品的清潔與衛生。據消費者對洗衣注重的需求調查發現，洗淨力、天然無毒、抗菌力、消臭力是消費者最在意的前幾名。由於橘子工坊為臺灣天然洗衣市場中第一品牌，與萱藝新知零廢棄的循環經濟理念不謀而合，因此自今年初開始，橘子工坊持續捐贈衣物清潔品，提供協會清洗回收的牛仔褲，讓媽媽們工作起來更舒心，產製出的丹寧時尚商品也能讓購買者更加安心。





橘子工坊與萱藝新知關懷協會合作《舊衣回收認知調查》公布3大發現





依據2016年國際環保組織綠色和平的「購衣習慣」調查，發現臺灣每分鐘有9.9件衣服被丟棄，一年至少丟掉520萬件衣服。為了提倡循環、零廢棄的「永續時尚」觀念，永豐餘消費品實業旗下橘子工坊與萱藝新知關懷協會合作調查「舊衣回收認知調查」，萱藝新知李秀雯理事長公布3大發現，呼籲民眾「先洗再捐讓時尚永續」。





發現1：9成民眾有衣物回收前的正確處理知識





9成的民眾具有衣物回收前的正確處理知識，包含會確認衣物清潔與完整、檢查口袋清空、修補破損及預先清洗衣服，並會分類折疊妥善打包。但在衣物可回收類別中，僅6成民眾知道正確的可回收類別，上衣、褲子、外套、大衣、裙子、洋裝皆為可回收，但配件、鞋子、內衣褲、寢具、玩具、窗簾、地毯、壁掛皆不可回收。





發現2：6成民眾對於回收再製品乾淨度有疑慮而不考慮購買





6成民眾不願意購買再製品與產品乾淨度有關，其中66.8%擔心沒有洗乾淨、60.8%擔心洗劑不天然含化學有毒成分、51.2%擔心細菌殘留、42.4%擔心臭味殘留。





發現3：若回收衣物確實洗淨，6成民眾有意願購買





針對由弱勢團體、設計師或店家運用回收衣物再製的衣物，僅4成民眾表示願意購買，其中8成民眾購買再製品的原因是符合環保、公益理念。但若針對再製品在製作前先使用過是天然無毒且能夠洗淨、消臭、抗菌的產品清潔過，則願意購買的民眾比原先的4成提升至6成。





永豐實徐志宏總經理、吳慷仁、唐鳳政委力挺「先洗再捐，循環時尚」理念





唐鳳政委響應「先洗再捐循環時尚」，特別預錄影片，呼籲大眾透過多元組織的力量一起構思利用回收舊衣服重新再製成為環保商品，落實循環、零廢棄的社會創新方案。連結在地企業與在地的社區朋友們，形成臺灣最重要的社會夥伴關係。並提醒大家在捐衣服之前要先洗乾淨；先洗再捐，讓時尚永續、環保又公益。





吳慷仁在對談中分享，洗衣服的困擾來自開啟瓶蓋，量測洗劑時經常會把手弄髒，以及運動完的衣服滿是汗臭味，但又討厭洗完衣服留下的刺鼻香味。在談到時尚的定義時，吳慷仁表示自己屬於自然派，不會特意打造外在形象，其實會購買二手衣，隨時關心社會上發生的重要議題，調整自己的思維和想法就是永續時尚的展現。





永豐餘消費品實業徐志宏總經理指出，時尚就是用最新的科技和方法來解決日常生活中、甚至是整個社會、大環境的問題。透過專利技術的革新，突破一般人認為做不到的程度，把創新的概念帶入產品、生活中，就是一件很時尚的事。雖然平時工作忙碌，但他仍是家中負責洗衣的人，用對方法就可以很有效率，用橘子工坊新推出的五合一洗衣金球，小小一顆就能洗一大桶髒衣，即使是上班穿的襯衫，不須另外用衣領精預先處理，領口、袖口髒污也能輕鬆搞定。





橘子工坊、吳慷仁響應公益共同捐贈橘子工坊新品「五合一洗衣金球」





橘子工坊將於8月底推出創新全球的零添加水「五合一洗衣金球」，具有制菌洗病毒、去汙、除臭、淨白、柔軟五大功效，又有體積小、重量輕與輕鬆使用的特色，不只在使用上免除消費者瓶瓶罐罐的困擾，外包裝更是採用生物可分解材質，以科技創新落實零廢棄、零環境負擔的環保永續目標。吳慷仁提倡環保及公益不遺餘力，將與永豐餘共同捐贈橘子工坊新上市的「五合一洗衣金球」予萱藝新知關懷協會，要讓民眾購買協會再製品更安心，也呼籲民眾建立「先洗再捐」的觀念，進而推動循環時尚的永續經濟。











