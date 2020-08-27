廣編／英濟跨足生醫材　牙科群眾募資平台指定合作夥伴

高精密零件製造商英濟股份有限公司(證券代號3294) 今(8/27)參與事業夥伴艾瑞瓷數位口腔集團舉辦之「TOOTH FAERIE牙科募資平台」說明記者會，並宣布成為該平台募資案之製造夥伴，共同擴大業務範疇。艾瑞瓷口腔集團為涵蓋全台首家口腔醫院、牙科繼續教育中心、國際牙醫材通路之事業單位，募資平台預計九月底上線則使新的牙醫材構想得以直接面對第一線使用者(牙醫師)進行概念驗證、並整合英濟之完整製造資源與海外通路，快速使提案落實為具體產品。





英濟生醫事業處處長陳立凱表示，此次成為「TOOTH FAERIE牙科募資平台」合作夥伴，在於英濟從過往製造與設計經驗發現，有許多客戶的產品構想與設計很完整，但在機構設計、系統整合或法規上有諸多難點無法突破，而英濟正可提供從醫療級材料選擇、表面處理到機電整合的完整評估建議並協助量產製造。也期待以此合作模式催生更多的醫材選擇，提升整體醫療與生活水平。





英濟跨入生醫材製造與設計領域，近期效益逐漸顯現，生醫材產品單月營收已達數百萬規模。除了塑膠與醫療矽膠零組件成型製造外，更已與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝並量產交貨。近年生醫營收成長幅度亮眼，在防疫需求下今年生醫材產品累計營收較去年同期增長33.3%。「TOOTH FAERIE牙科募資平台」上線後初期預估單季產生五個產品提案並逐步增加，亦有助於英濟快速接觸潛在客戶，加速業務開發。





後疫情時代！英濟切入個人化醫療趨勢 搶攻高端服務市場





近年國人健康意識抬頭加上疫情影響使個人化醫療需求攀升，民眾除了要求個體診斷的精準化以及對症下藥外，另一方面則期待更精準的體況追蹤、更個人化的管理與治療。如英濟與艾瑞瓷共同開發的口腔隔離器，便在泰國牙醫師與民眾的個人防護意識下，成為當地熱門醫材。





此外，英濟與客戶Kegg共同開發的女性體內置入排卵追蹤裝置結合了生理訊號監測、醫療矽膠成型、生物相容性表面塗劑、機電設計與整機組裝等技術，從英濟過往的零組件製造全面升級。裝置連結手機App後協助女性輕鬆追蹤賀爾蒙狀態並進行孕期規劃管理，在群募平台INDIEGOGO上即達成超越募資目標230%的佳績。除美國外近期更前進日本市場，並獲日本Vogue雜誌封為「劃時代女性科技」。隨著市場推展亦有望持續貢獻營收，成為英濟生醫材新的營收主力。英濟在生醫材領域持續深耕並與各方夥伴拓展合作版圖，開創既有消費性電子產品外的新獲利來源與營運支柱。



【關於英濟股份有限公司】



英濟股份有限公司為專業高精密系統製造商，專精於零組件塑膠射出成型、精密模具開發、電子組裝、噴塗等前中後段製程整合服務；生產據點除台灣外，更包含中國、東南亞與美洲。英濟並持續投資研發，專精於材料應用與上述領域之先進技術。此外亦布局光電與生醫事業，藉本業專長跨足機光電整合、高分子材料應用及生物醫材、航太研發與新創事業等領域。面對全球經貿環境與製造業的高度競爭，英濟以客戶競爭優勢為職責，積極提升技術創造差異化並增強附加價值，以成為業界典範為目標持續精進。



