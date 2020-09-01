廣編／TOSHIBA Canvio系列　外接儲存裝置再添兩生力軍

硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司推出全新Canvio系列外接式硬碟產品陣容，新登場的Canvio Flex，擁有USB-C 傳輸設計，具備跨平台裝置相容優勢，可同時適用於 PC、Mac電腦、iPad Pro及其他平板設備；另一新款Canvio Gaming則是專為遊戲主機與電競桌機打造的外接式電玩儲存裝置。





全新設計的Toshiba Canvio Advance 與 Canvio Ready，隨插即用，便於隨身攜帶，讓存取變得更容易。新一代的 Canvio系列產品以新穎的設計概念，提供出眾的便攜性、大容量的儲存空間，及可相容於不同的USB規格裝置。





東芝儲存產品亞洲策略聯盟行銷部資深處長德島敬芳表示：「全新的 Canvio系列產品除了提供海量儲存空間的選擇，應用領域也相當廣泛，其中 Canvio Flex 和 Canvio Gaming兩款全新生力軍，特別關注跨平台使用者與遊戲玩家的需求，實現流暢、可靠及無違和的儲存容量擴充體驗，為各種不同類型的裝置提供後援。使用者未來將能透過洗鍊時尚的行動裝置，隨時存取工作與生活上的各項重要資料。與此同時，新一代的 Canvio Advance 與 Canvio Ready藉由嶄新設計，為PC使用者提供高便攜性，儲存容量及各式功能更是全面升級，成為追求「操作簡單」且「效能穩定可靠」的使用者最佳的儲存選擇。」





全新的 Toshiba Canvio系列強大的產品陣容，全方位滿足各界使用者的不同情境需求與使用習慣：





Canvio Flex：Canvio Flex外接式硬碟搭配最高 4TB1 的大儲存容量，不論透過 USB Type-C 或 Type-A 傳輸線都能穩定運作，可同時滿足 Mac電腦愛好者、Windows PC 用戶、iPad Pro行動玩家以及平板裝置2 的使用者，搭配任何裝置平台皆能迅速存取資料，全方位一次性解決儲存難題。





Canvio Gaming：Canvio Gaming 外接式硬碟是專為遊戲主機與電競 PC 系統打造的外接儲存裝置，協助使用者迅速擴充內建遊戲庫，可額外儲存最多 100 套遊戲軟體3(4TB)。值得一提的是，使用者可透過Canvio Gaming的軟體設定，將硬碟維持在「永久啟動」模式，有效支援互動式的即時娛樂需求。





Canvio Advance：新款的 Canvio Advance 外接式硬碟，設計質感與選色皆全面升級，進階的隱私保障功能將充分保護內容創作者、攝影師的心血結晶，藉由硬碟的資料自動備份軟體與資安防護軟體，在實現便攜性的同時也無須擔心資料外洩，成為使用者在生活與工作上強而有力的後盾。





Canvio Ready：是學生與入門使用者的最佳儲存選擇，方便實用，新推出的雙色款，支援隨插即用的 USB 傳輸介面、檔案直接拖放功能，讓使用者能迅速擴充電腦儲存空間。



Canvio 外接式硬碟全新系列產品預計在 2020 年秋季陸續出貨。





Canvio外接式儲存系列，展現了 Toshiba 對於消費級硬碟研發與設計持續精益求精的態度，充分呼應使用者與時俱進的多元儲存需求，新推出的硬碟同時兼顧跨平台使用者、遊戲玩家、商務人士、戶外攝影師和學生族群的日常需要與專業考量，滿足所有人的儲存需求。





有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊，請參閱：https://toshiba.semicon-storage.com/tw/storage.html