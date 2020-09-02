廣編／臺中觀旅局輔導觀光產業轉型　提升數位行銷職能

為活絡後疫情時代臺中市觀光產業，觀旅局於8月31日起，針對本市觀光業者展開｢臺中市觀光產業因應重大疫情轉型培訓課程｣，特別聘請社群專家張嘉玲、知名百萬流量部落客石酒雄、旅遊達人吳艾瑪及熱血台中等重量級師資，傳授如何透過網路平台與社群經營，打造當紅商品、留住顧客、增加重購率等行銷手法；另外還有14位來自各領域的專家實務分享，140位培訓名額一推出，報名就相當踴躍。





觀光旅遊局林筱淇局長指出，此次培訓課程除了聚焦現階段觀光產業最需提升之專業技能之外，更首重數位及線上精準行銷含實作，琢磨數位發展之運用力培養，期增進觀光產業從業人員數位行銷專業技能，滿足數位時代市場行銷需求，提升臺中觀光市場能見度與競爭力。培訓課程特別聘請重量級師資授課，張嘉玲講師傳授文案與議題創造、讓學員學習如何深度經營社群媒體；石酒雄講師帶領大家從日本遊客觀點看台中、分析台中觀光產業優勢與課題，傳授其社群媒體經營的經驗；而吳艾瑪講師分享如何善用社群媒體工具行銷，有效創造高流量閱覽視聽；另外更有熱血台中團隊，傳授如何打造亮點商品與議題，讓媒體能主動報導。





林局長強調，疫情趨緩後國旅前景持續看好，無論政府單位或各業者，在作好防疫措施的前提下，亟需大力展開觀光行銷，藉以在國旅市場拔得先機並穩定發展。今年臺中購物節活動結合線上及實體店家，觀旅局極力爭取旅宿業商品於購物節線上購物平台上架；輔導本市旅宿、遊樂、溫泉、伴手禮、觀光工廠等產業電商化，促進旅遊商品線上線下銷售，增進產業實質收益。而現今社群網路媒體蓬勃發展，行銷早已不侷限於電視廣告、紙本傳單。經過上半年整備，臺中觀光業者皆已蓄積滿滿動能，而目前台灣國旅市場競爭相當激烈，可透過結合政府活動、產品電商化、社群行銷及媒體波段操作，提高產品曝光度、創造討論聲量等行銷方式，吸引旅客前來臺中觀光旅遊及住宿消費。



此課程報名踴躍，學員除了有觀光業相關從業人員、導遊及領隊外，各觀光產業之經理、總經理、執行長等，也都報名參與學習。觀旅局協助觀光產業數位行銷轉型，期待透過此次培訓課程，讓參訓學員學習到專業技能、網路行銷技巧、數位服務思維等，進而提升業者營運上實質收益，一同帶動臺中整體觀光經濟與消費。課程相關資訊，公布於課程網站提供民眾查詢。



