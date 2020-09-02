廣編／打造優質睡眠　DeRUCCI慕思首創科技化睡眠系統

DeRUCCI慕思創立於2004年，品牌始終秉持健康睡眠理念，以「私人訂製+智能調節」模式於全球華人圈聲名大噪，以獨家TS健康睡眠系統、全皮製的床架及全亞洲唯一使用太空樹脂球作為床墊原料，儼然成為亞洲第一寢具品牌。DeRUCCI慕思深刻瞭解睡眠佔據了人們生活三分之一的時間意義非凡，致力於健康睡眠的研發、生產至銷售，只為確立追求”讓人們睡得更好”的願景使命，擔負”全球優質睡眠資源整合者”的榮譽盛名。全新櫃點開設在紐約家具設計中心內湖館及新莊宏匯廣場，即日起消費享有八折優惠，想要擁有一覺到天明的睡眠享受，千萬不要錯過。





DeRUCCI慕思為全球帶來健康睡眠的極致體驗，聘請法國設計師Moris為品牌首席設計師，以歐洲設計概論將工程學與環境學交織進床具設計，聯合比利時、亞太、義大利其三大研究中心作為研發基地，共同打造智能化TS健康睡眠系統，運用智能調節人體體形結構與壓力點分布，透過科學數據分析量身訂做專屬寢具，融入人體工程學與睡眠環境學的科技理論。此外，也致力開發核心材質，使用太空樹脂球取代床墊傳統彈簧，主要原料是絕佳礦物油脂，跟女性每天用的口紅、BB霜和嬰兒用的潤膚乳一樣，安全親膚為一級環保材料，可自然分解、無異味，經過48萬次的擠壓測試，相當於日常使用下30年的使用壽命，依舊可以保持不變形，讓身體的壓力獲得更好的釋放，同時，太空樹脂球的溫度極為穩定，一年四季都可以保持舒爽的感覺，讓每一次的仰臥、翻身、側睡都能享受到安穩的撐托，提升睡眠品質。DeRUCCI慕思精心慎選每一張床墊的原物材料，來自澳洲純天然羊毛及棉花、西伯利亞進口的優質天鵝絨，經過多道精湛工法加工而成，造就床墊的觸感極致柔軟舒適，多孔結構高效吸收35%以上的水蒸氣並快速排出，堅持床墊表層乾爽潔淨，讓您的身體與心靈都遠離壓力，保證良好睡眠和心態，成就更加精彩的人生。





全球超越4000多家DeRUCCI慕思專賣店，於過去16年不斷創新，獲頒「綠色環保家具產品」稱號，並曾於2011年被指定為全球CEO高層峰會的寢具品牌。綜觀人體力學與智能化科技革新獨創TS健康睡眠系統，透過數字化的科學分析為人們找出其個人化專屬獨一的床具產品，重新定義了頂級健康睡眠的卓越體驗。





