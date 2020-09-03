廣編／細談中美對台情勢　專家「確立因應軍事防衛戰略」

國策研究院為針對近期中美軍事對抗熱點與臺海安全情勢，9月2日上午特別邀請了相關學者及軍事專家擔任發表座談，分別就美軍亞太軍演、中美兩軍高層互動、中美與兩岸關係未來、共軍臺海南北兩端聯合軍演、臺灣防務工作等議題，於張榮發基金會國際會議中心進行座談討論，俾為提供因應之政策建議。





座談會首由國策研究院院長田弘茂博士，論述面對中共近年來在南海積極進行軍事擴張，美國發展印太戰略以相抗衡，尤其年來雙方在南海的軍事部署逐漸增加力道，使亞太區域情勢日趨嚴峻。隨著美國國務卿龐佩奧8月間發布「美國就南中國海海洋權利主張的立場」的聲明後，並8月17日開始進行為期兩週，25個國家參與全球規模最大的「環太平洋軍事演習」；在大國博弈對峙下，身處第一島鏈重要戰略位置的臺灣，則應審慎應對並分析區域局勢發展。





國策研究院執行長郭育仁博士則表示，目前臺灣自我軍事防禦能力，其實足以阻擋共軍，「如果共軍目標要攻臺，那太困難了，攻台是很愚蠢的決定」；加上臺灣地形易守難攻，因為臺灣高山多，西部海岸線能登陸的地點也很少，這點在軍事實務上來看也非常不理性。郭育仁進一步解析，臺灣西海岸防空、反艦飛彈威力大，且密度非常高，共軍不管是軍機、軍艦如果想接近臺灣，反而是共軍比較危險。他強調，臺灣自我防衛能力是綽綽有餘。





國策研究院資深顧問陳文甲博士，在發表題為「美國衛生部長訪臺與中共對臺海南北端實戰演練」的報告中，指陳近期隨著美國衛生部長阿扎爾年8月9日的訪臺，嗣後引發中共不滿與抗議，於是展開臺海南北兩端的大規模聯合軍演；以當前美中博弈及軍事實力看來，臺海一旦有事，美日必定會「積極介入」，而中共要反制「美國介入」無能也無力，加上臺灣有堅實的防禦能力等因素，所以中共目前暫不會有貿然攻臺的實質作為，充其量只會如同1996年3月臺海危機一般，大張旗鼓上演「軍演大戲」，藉以威脅美國與恫嚇臺灣。惟未來一旦美中關係改善或雙方軍力逆轉時，中共為了「統一祖國的春秋大夢」，必定會以「武力併吞臺灣」，這是臺灣必須注意與因應的。所以陳文甲強調，臺灣除要更加緊密臺美同盟關係外，並應多多「以史為鑑」，嚴密檢視中共歷次聯合軍演的戰法戰力與戰略意涵，審時度勢確立因應之軍事防衛戰略，尤其更要強化大陸情報工作力度，期能精確掌握中共對臺軍事預警動態，杜絕與防患中共未來「武統臺灣」於未然。



