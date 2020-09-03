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廣編／來爆料！人氣手搖飲馬祖新村 指定品項買一送一
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2020-09-03 18:31:13
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2020-09-03 18:42:59
▲來爆料！人氣手搖飲馬祖新村 指定品項買一送一（圖／馬祖新村提供）
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活動期間9/4、5、6只要來店購買招牌芋頭1號或太厚黑糖波霸鮮奶，二擇一，就送黑糖波霸奶油車輪餅，每人限購1組，快來嚐鮮爆料口感。
活動地址：萬華區峨眉街10號
（西門站6出口）阿宗麵線旁
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馬祖新村
西門
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