廣編／All New CR-V驅動心力量　Start your engine

心的力量有多大? 是為家人勇往直前，還是勇敢跨越各種阻礙。人的心，有源源不絕的力量，每次突破，都是超越自我的新旅程！如同不間斷突破進化的Honda CR-V，歷代皆以跳脫框架的先進思維，邁向劃時代革命性的發展，奠定CR-V在全球休旅市場難以被取代的王者傳奇。





ALL NEW CR-V本次改款，不僅延續歷代自信的駕馭、完備的安全、舒適的空間、上乘的質感以及驚艷的外型等優異基礎，更在優異基礎之上，以更霸氣動感 的設計元素，帶來更清新銳利之前衛造型；亦新增多項實用的便利裝備，輔以上乘質感及極致主被動安全，為重視家庭的您帶來嶄新價值。





ALL NEW CR-V全車型配置1.5L VTEC Turbo 渦輪增壓引擎，創造優異193 PS超大馬力、24.8 kg-m強勁扭力以及一級能源效率表現；全車系標配先進G-CON安全技術、新世代ACE鋼骨車體及Honda SENSING智慧安全主動防護系統， 提供高水準23項主被動全面安全防護。





為回饋台灣消費者支持，ALL NEW CR-V新增更經濟實惠之1.5 VTi等級， 售價1.5 VTi ____94.9____萬元起（搭配舊換新1.5 VTi ____89.9_____萬元起） 將Honda SENSING及6 SRS輔助氣囊等先進安全科技列為標準配備， 自9月5日起展開全國Honda CARS店頭展示及試乘活動，將以新世代的產品 魅力加上多重進化，創造嶄新的價值。





歡慶萬人按讚挑戰活動成功，凡於9月入主ALL NEW CR-V即送5年不限里程延長保固，誠摯邀請蒞臨全國各Honda Cars、電洽Honda全方位顧客服務專線 0800-666-789或登入Honda Taiwan官方網了解更多All NEW CR-V新車資訊及獨特魅力。





Honda CR-V 累積銷售突破22萬台，穩坐國產SUV領導品牌





Honda CR-V自導入以來，即以優異的品質及商品力深受消費者喜愛， 台灣市場累計銷售台數突破22萬台，創造出令競牌望其項背的佳績及良好口碑，穩坐台灣國產SUV領導品牌。





動靜之間，皆能展現迷人風采! 銳利前衛嶄新風貌與先進科技帶你一路前進





ALL NEW CR-V以霸氣風貌所勾勒的身影，結合翼形LED星鑽頭燈及日行燈、LED霧燈、LED燻黑尾燈組、不鏽鋼雙出排氣尾管、車側鍍鉻飾條及18吋鋁合金輪圈，讓整體線條輪廓更顯銳利前衛，每處線條彰顯俐落優雅，動靜之間皆能展現迷人風采。





ALL NEW CR-V並導入更多消費者喜歡且實用的裝備，包含無線充電座 (S/VTi-S)、副駕駛座四向電動座椅調整 (S)、感應式電動尾門 (S)、PSS駐車雷達系統 (S) ，輔以原具備的全景式電動天窗(S)、智慧型車門起閉系統、TFT彩色液晶儀表、7吋觸控式音響主機，更可選配AVM環景輔助系統，提升了更強烈的 科技質感及安全便利的使用介面。





強勁動力下，有顆愛地球的心! 標配Earth Dreams Technology 1.5L VTEC Turbo渦輪增壓引擎，展現優異動力、燃油經濟及稅金優勢





全新CR-V標配Earth Dreams Technology技術群中的1.5L缸內直噴渦輪增壓引擎，可創造零遲滯且超越同級的高效能動力，最大馬力輸出達193 PS及24.8 kg-m的豐沛扭力。研發團隊同步提昇引擎進、排氣效率，及汽門系統的冷卻及燃燒效率提升等技術，加上優異的CVT無段變速箱傳動效率，車身輕量化工程，達成一級能源效率等級，並符合最新嚴格環保法規。極致進化動力與燃油效能的完美平衡，讓顧客同步享受高效動力帶來的自信駕馭、環保節能及稅金等優勢。





以G-CON、ACE鋼骨車體及Honda SENSING等23項主、被動安全系統，建構全方位安全防護





五代Honda CR-V上市以來，即以優異的主、被動安全設計，大幅提升車主及行人的用車安全。由於「智慧安全主被動防護Honda SENSING系統」及各項主、被動安全配備導入，使Honda車款具備優異的安全性，而且搭載Honda SENSING的車款，其車體險損失頻率大幅低於整體自小客車市場。五代Honda CR-V的先進主、被動安全設計，建構了超越同級的極致安全堡壘，更獲得近6萬車主的肯定與支持。





Honda CR-V建構全方位乘駕、行人及周邊車輛的安全防護，標配Honda 獨創的G-CON技術，車體採用ACE鋼骨先進相容工程結構，進化鋼材衝擊潰縮設計能築起第一層碰撞防護罩，以廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量；更在車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任。





在主動安全配備，Honda CR-V除了全車系標配 「VSA車身動態穩定控制系統」、「Motion Adaptive方向盤動態修正輔助系統」、「HSA斜坡起步輔助系統」、「BOS煞車優先系統」、「EBD電子煞車力道分配系統」、「BA電子式煞車力道輔助系統」、「TPMS胎壓異常警示系統」等七大主動安全系統外，更全面搭載Honda集結先進科技的「Honda SENSING智慧安全主動防護系統」，包含「ACC主動式車距調節定速巡航系統附加LSF低速自動跟車系統」、「LKAS車道維持輔助系統」、「CMBS碰撞緩解煞車系統」、「FCW前方碰撞警示系統」、「RDM道路偏移抑制系統」、「LDW車道偏移警示系統」、「AHB遠光燈自動切換系統」等合計高達23項的主被動安全輔助科技，實現Honda對最高安全規格的要求。





「MM思想-人性空間最大化、機械空間最小化」概念，以大器思維建構舒適座艙





ALL NEW CR-V以Honda引以為傲的「MM思想-人性空間最大化、機械空間最小化」的概念，打造出舒適、寬敞的車室空間，及容易使用的優越置物機能； 同時嚴選頂級材質，將寬敞、舒適延伸至全新高度。





Honda CR-V自1995年問世以來，除了開創出運動休旅的新級距，也引領著全球運動休旅市場的發展；All NEW CR-V將再次以多元價值進化，啟動豐沛動力陪伴顧客挑戰前進並實現人生夢想。



