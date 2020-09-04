廣編／鉅達國際物流　打造無國界快速安全溝通平台

在網路普及的時代裡，最關鍵的是能夠提早建置企業全方位科技智能系統，才能對外掌握先機和對內高效管理，同時滿足客戶各種即時需求。台灣鉅達(Cargos)國際物流股份有限公司是全球知名國際物流公司，提供全球客戶物流安全、安心的運輸服務，看似傳統產業的物流公司，卻對企業的科技系統建置和觀念卻是十分超前。





鉅達(Cargos)國際物流股份有限公司總經理蔡政翰表示：「近期由於疫情關係，鉅達已無法至國內外和客戶面對面交流和討論，好險在兩年前有感於網路時代的來臨，未來線上行銷客服系統肯定更顯重要，開始建置導入中昇科技易利通行銷暨客服整合系統，沒想到在此波疫情時發揮極大價值，讓鉅達在此波疫情業績逆勢成長且創新高，關鍵是有中昇科技易利通行銷暨客服整合系統，目前每天經由系統不時會接到海內外新舊客戶下訂，鉅達即可做即時的線上回覆接單，如此掌握時機就是商機，更能主動開發潛在客戶。」





蔡政翰強調，易利通行銷暨客服整合系統有幾個特別優勢：「鉅達的客戶來自不同國家，語言也不同，但此系統可將各種語言即時翻譯成中文，讓回覆問題的員工們就算不諳他國語言亦可即時溝通。再者，易利通系統可保留所有溝通訊息，當交接事項到其他部門或去詢問其他合作夥伴時，就可以直接把訊息轉接給對方，一目了然無需從頭解說。更重要的是，以前最多一天拜訪12個客戶，現在客戶都透過易利通系統直接找我們，大幅超過面訪倍數，這樣我們才能有更多時間把服務做到最好。」此外，中昇在資安的專業建置讓客戶能夠安心，設計經由BtoB的溝通，不私聊亦讓客戶有更多保障，讓鉅達在高效安全系統中運行，朝永續經營目標邁進。





物流產業競爭白熱化，但鉅達已做到「全方位」及「差異化」服務，長期下來不打價格戰，是以專業和耐心高品質的服務，做出自己的價值和口碑，也因此客戶信任度和配合度都相當高，客戶大都為高端族群、專案型案件、食品業、醫療器材業等居多。無論是活體動物運送、稀有礦物和貴金屬、頂級藝術品的運送，從報關手續都需要經驗值累積才能一次到位，一個小細節沒有到位就是失敗，但鉅達從來沒有發生過。





由於鉅達的專業，包括全球知名的日商住友集團，從考察鉅達到第一筆物流成交努力了多年，目前已取得認證成為指定物流廠商之一，當然也得到不少其他知名日本商社的信賴進而配合。另一方面，鉅達本是商業末端的物流業者，但在採用正確系統後，已變成超前幫各國企業找商品的合作夥伴，所以客戶遍及全世界。再者，在此訊息海量的時代很多資訊無法判定客戶端，現在透過易利通系統可有效判別，對企業的業務和時間皆可事半功倍同時掌握先機。





