廣編／佳格福樂一番鮮鮮乳　童趣包裝新上市

佳格福樂首度將公益活動結合產品包裝，為一番鮮鮮乳添新衣！還記得在兩周內成功串連超過兩百萬張愛心選票的佳格福樂「以愛灌鈣：小小藝術家」包裝徵集活動嗎？萬眾矚目的小小藝術家們已於今(1)日，在各大通路與全台消費者相見歡！為了完整展現澎湖縣將軍國小及連江縣敬恆國小孩子們的創作天賦與想像力，佳格福樂將得獎畫作與福樂一番鮮936ml全脂/低脂鮮乳的側面包裝結合，希望能讓偏鄉孩童的才華被更多人看見。





澎湖縣將軍國小的孩子們以天真童趣的筆觸勾勒出牛奶生產過程，從嚴格、標準化飼養及健康檢查的超人乳牛身上採集的營養鮮乳，到層層把關的生產、分裝與配送。藉由這次繪畫，小朋友們不僅認識牛奶製作過程，同時也在創作中學會感恩與惜福。佳格福樂將這幅畫作以流程化的方式呈現在一番鮮936ml全脂鮮乳的側面包裝，希望透過孩子們純真的筆觸，能讓更多消費者了解100% 安心健康牛乳的由來。





連江縣敬恆國小孩子們則發揮他們的想像力，創作出繽紛的牛奶屋、草原上嬉戲的小朋友以及可愛的乳牛，向大家展現了他們與牛奶的歡樂時光。孩子們一筆一畫描繪出的牛奶樂園贏得廣大網友們喜愛，也讓其畫作登上福樂一番鮮936ml低脂鮮乳的側面包裝。佳格福樂將這幅作品完整呈現在包裝上，並提取畫作中的重要元素點綴，一眼就能感受到孩子們心中單純歡樂的時光，繽紛的色彩與可愛的畫風更顯孩子童真，讓人會心一笑。





為期三年的佳格福樂「以愛灌鈣」營養關懷計劃，串連全台消費者，長期關心偏鄉孩童的營養健康。計劃推行第一年，藉由「小小藝術家」與「灌鈣偏鄉」兩個活動，於短短三個月內成功募集約39萬瓶福樂保久乳，已超過原本預計30 萬瓶的目標，成績斐然。佳格福樂也將在開學後，將所募集的愛心提供給有需要的偏鄉小學，為孩子們補充更多優質乳鈣。9月1日起，全新包裝的福樂一番鮮鮮乳將在全台各大通路販售，讓我們一起支持偏鄉小小藝術家，為他們的努力喝采！



