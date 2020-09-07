廣編／舒潔歡慶50周年 號召200位企業志工守護森林

生產舒潔、靠得住Kotex、好奇等知名品牌日用品的製造商金百利克拉克台灣分公司，今年歡慶舒潔品牌在台上市50周年，特別擴大辦理年度企業志工日活動，於9月第一個周六假期南北串聯號召200餘位員工及家屬，響應林務局小花蔓澤蘭全國防治日行動，參加新竹林管處於龍潭和窯文創園區步道沿線林地所舉辦的年度小花蔓澤蘭清除活動，以及嘉義林管處於嘉義縣中埔鄉所舉辦的「2020蔓跑-除蔓新森活」活動，以行動展現守護台灣原始山林的企業永續承諾！





金百利克拉克台灣分公司總裁閔慧琳去年上任後首度參加活動，與雙胞胎子女一同參與志工活動，看到同仁及家屬所展現守護環境的熱情，深受感動，今年她帶著孩子再度參與，和員工及家屬們頂著豔陽揮汗除草，落實金百利克拉克守護自然環境的全球企業承諾。本次參與除蔓行動的2百多位金百利志工及親友團，分別來自台北總公司、大園廠、中壢廠、及歡慶設廠50周年的新營廠。許多員工年年都攜家帶眷報名，展現回饋社區鄰里的熱情。





在金百利服務已超過28年、目前擔任新營廠廠長陳文重率領近百位廠區員工參與志工服務，他表示「今年適逢舒潔品牌在台上市50周年，因此特別南北串聯集結200多位同仁及家屬共襄盛舉，共同投入清除外來種的行動。』金百利克拉克自2012年起號召員工暨家屬組成志工團、參與林務局年度除蔓活動，迄今已邁入第9年，員工不僅以生產擁有FSC國際最高永續森林驗證標章的舒潔產品為傲，更樂於利用假期以實際行動守護在地森林資源！





舒潔品牌於1971年推出台灣市場第一包高品質原生紙漿衛生紙，自此引領市場並稱霸衛生紙市場逾半世紀，根據2019【凱度消費者指數品牌足跡】年度報告，舒潔品牌連續多年





蟬聯台灣家庭用品類排行榜第一名，以普及率來看，平均每兩戶家庭就有一戶使用舒潔產品，為家喻戶曉的經典品牌。2011年全系列舒潔紙製品率先取得全球公認最嚴謹的FSC™永





續森林驗證標章，確保所使用的紙漿原料絕不會來自濫伐的熱帶雨林或原始林。此外，舒潔品牌亦長期致力推動永續森林大眾教育宣導，包括與環保團體攜手發展友善森林環保教案，號召企業志工參與守護山林行動、舉辦消費者教育溝通活動，宣導FSC™ 森林友善標章，推動綠色消費守護瀕危雨林等，持續為地球永續發展貢獻心力。





小花蔓澤蘭被世界自然保育聯盟列入全球最具危害力的外來入侵種之一，繁衍生長力驚人，最佳防治方式是在10月開花季節前將蔓藤連根拔起，以有效抑制其擴散。林務局長期推行宣導防治工作，已成功讓小花蔓澤蘭等外來種在台覆蓋率逐年下降，成效卓著。9月5日當天在200多位志工的通力合作下，總共達成面積XX公頃、XX公斤的除蔓成果(將於9/5當日更新)，阻斷小花蔓澤蘭進一步肆虐機會。



