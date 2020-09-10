廣編／MIT台灣醫美保養市場正夯　無畏新冠病毒肆虐

近年來隨著科技的發達和消費者觀念的變化，目前許多消費者對於醫美保養品的品質成分越加注意，因此造就現在的醫美保養品牌都會以天然的配方作為保養產品的基底成分，目的就是要讓消費者使用起來安心又可以維持肌膚的健康，也讓醫美保養品產業吹起了一股運用科技的技術打造出來的天然風氣！今年由於新冠病毒的肆虐，造成全球產業重創，只有「MIT台灣製造」才能夠無畏全球貿易的影響，異軍突起創造商機！目前一年一度的金獎即將於本月底隆重登場，以植萃抗老聞名的台灣製造MIT保養品品牌 -「愛閃耀ishine」，為了響應今年的金獎，特別推陳出新將產品包裝加入了金獎2020的元素，全新推出「金獎限定保養套組」，其中包括了溫感煥膚卸洗膠、舒緩奇蹟露、緊實抗皺源液、飛縮煥膚術、煥白亮采防曬隔離乳，全台限量發售5萬套，獨特的設計理念再加上「愛閃耀ishine」的品牌魅力，絕對可以創下耀眼的醫美保養商機！





新盛生技國際有限公司旗下的保養品-「愛閃耀iShine」，一直以來都以獨家抗老專利技術聞名，並運用ECO有機認證的原料作為旗下產品主要的成分，為的就是要讓使用的民眾能夠擁有最安全及有效的保養品，讓一個人不僅擁有外表的美麗，還有從內心散發出來的正能量。今天(9/8)特別在台中葳格國際會議中心舉辦了「閃耀新星產品說明會」，現場除了有將近1萬5千名來自全台的代理商到場之外，還獨家邀請國際知名彩妝師-小凱老師及《女力》全民男神-梁瀚名一起共襄盛舉！其中小凱老師還特別傳授了在入秋以後的保養方式，及如何使用「愛閃耀iShine」的產品，來使肌膚達到最好的膚質狀況，讓人人都可以輕鬆擁有水煮蛋肌！此外，《女力》全民男神-梁瀚名也和新盛生技國際有限公司-愛閃耀ishine李胤顏董事長一起與現場的經銷商們互動，讓現場活動帶入另一波高潮！除了現場分享以外，今天更透過直播的方式，讓線上的全台觀眾們更能夠貼近參與這次活動的成功！





新盛生技國際有限公司-愛閃耀ishine李胤顏董事長表示，一直以來就是以「用愛閃耀」這個中心思想來做為企業創立的初衷，「公司的未來目標，朝著我的使命去完成，運用高端研發技術與高科技製程，生產對人們有益的優質產品，並幫助人們得到青春、健康和美麗，最重要的是，提高自己的生活品質，秉持正能量的精神，致力於協助更多家庭興盛繁榮，進而成為提升社會的正向力量，期待更多人能夠一起了解到『因為愛而閃耀』的美麗意念！」











