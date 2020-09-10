廣編／Catch You！Arnold Palmer x Hello Kitty曬愛聯名

聯名總是別具巧思又充滿樂趣的Arnold Palmer小雨傘包包，2020AW與Hello Kitty推出可愛無極限的「愛的包包」系列包款，KITTY與愛心組成最IN的菱格紋，為本季monogram印花注入新靈魂，大包款式配掛熊抱姿勢Hello Kitty玩偶，可夾於背帶上、小物品等，充滿玩心又能融入日常生活，快來一起曬愛的抱抱吧！即日起凡購買大包即贈【萬用折疊收納包】，9/12 Hello Kitty還會現身台中遠百與妳曬抱抱見面唷！





讓人驚喜連連的時尚旋風，每款都是必收單品！





本季包款選用KITTY「本命粉紅色」配色，包身搭配米白底色，既有質感又微透出小女孩的純真氣息，推出不對稱時尚手提包、口金小斜背包、兩用後背包，款式十分別致又實用，部份大包附送時尚寬背帶及細背帶，外出可變換休閒或優雅不同穿搭LOOK，小物類推出人氣最高的證件套、各種功能尺寸皮夾，本季更特別推出鑰匙鎖包，展開愛心造型搭配多功能收納，絕對讓KITTY迷瘋狂搶購的必收單品！





一次把滿滿的KITTY都給妳！愛的抱抱台中限定見面會





滿足所有喜歡Hello Kitty粉絲心願，將於9/12(六)在台中大遠百10樓Arnold Palmer包包櫃位前舉辦「愛的抱抱見面會」，當日全櫃品牌日8折(特價品除外)，購買愛的抱抱聯名系列還能與Hello Kitty近距離合拍曬抱抱拍立得紀念照！當天於樓面將舉辦快閃闖關小遊戲、拍照打卡等互動，民眾只要領取闖關券都可免費暢玩，領取限定周邊小禮！



