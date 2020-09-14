廣編／高島按摩椅週年慶開跑　性感女神Albee范乙霏

TAKASIMA高島按摩椅日前推出週年慶活動，今(12)日邀請可愛又性感的藝人Albee范乙霏來到台中中友百貨櫃位擔任一日店長，個性直率且不吝展現身材的她吸引了許多粉絲，在現場她與消費者分享平時紓壓的方法，此外，活潑的Albee更與消費者進行互動遊戲，氣氛相當熱絡。





活動現場Albee親自體驗高島按摩椅，熱情的與大家介紹產品特點相當敬業，許多消費者當場被Albee及高島按摩椅圈粉，此外，Albee也與大家分享前陣子忙於舞台劇巡演，首度挑戰一人分飾三角直呼壓力大但演得很過癮，而該劇廣受好評準備加場，因此又開始投入排練中，Albee表示真的很想偷個閒去按摩放鬆一下，而這次相當榮幸受到高島按摩椅的邀請擔任一日店長，她笑說很感謝高島按摩椅讓我可以正大光明的按摩放鬆給大家看啦!





Albee更與大家分享，受到本次一日店長的邀約後馬上做了一番功課，並表示看到高島愛舒服小沙發-進化版的第一眼就愛上它了，外型相當時尚亮眼，體驗後更大大稱讚稱它的功能，雖然體型小但是肩頸按摩不馬虎，就連最常被忽略的臀部還有辛苦的小腿都按摩到了，另外還有獨家專利的手部按摩，可以說是一應俱全! Albee也笑說這台按摩椅跟我一樣麻雀雖小五臟俱全，CP值超高!推薦大家買回去隨時都可以按摩享受，而且時尚的外型擺放在家裏看了也開心。





此外，現場主持人更邀請消費者一起體驗按摩椅並與Albee進行比手畫腳遊戲，由Albee出題讓消費者邊體驗按摩椅邊猜題，消費者表示按摩椅太舒服了根本無法動腦思考猜題，讓認真賣力出題的Albee好氣又好笑，現場相當逗趣熱絡。





TAKASIMA高島按摩椅在業界擁有40年以上的經驗，懂得傾聽消費者的感受和需求，在產品上持續創新並逐漸將品牌朝向年輕化發展，今年邀請Ella陳嘉樺擔任代言人，要一起將更多好產品推薦給消費者。而本次週年慶高島按摩椅要與大家一起享受紓壓進行防疫新生活，推出購買按摩椅送好禮，指定型號送Honeywell空氣清淨機，還有多種健身器材及按摩小物組合優惠85折起，此外，9/27(日)下午3點Albee將會再次擔任一日店長前往台中大遠百南棟9樓高島按摩椅櫃位，現場除了獨家滿額贈及抽獎活動外，還有機會與一日店長進行合照簽名，歡迎消費者屆時一同前往台中大遠百與高島按摩椅紓壓同樂!











