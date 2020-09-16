廣編／「青」視野—新視野　從108課綱看偏鄉教育現場

時代改變，人們也透過科技改變了未來，而科技的前進往往來自新的觀點、創意，正是新一代青年們所「富」有的。在行政院數位政委唐鳳登高一呼「Let's Talk. You can help.」，青年署舉辦的「青年好政系列-Let's Talk」更受各界關注。這個提供青年意見發聲的平臺，讓青年藉此走出網路世界，並與志同道合的夥伴互相激盪研討，凝聚具體可行的政策建言，提供政府改變的力量。





社團法人臺灣青年民主協會（簡稱青民協）長期提倡各種青年議題，以青年的視角，提出對青年議題及社會時事的評論，希望匯聚青年的力量，為社會做出重要的改變。青民協今年與青年署合作辦理的「Let's Talk」活動，以「108課綱，對於偏鄉高中生的升學影響」為討論議題，9月12日邀請青年一起探討偏鄉高中的困境。





唐鳳政委親自參與這場Talk討論，他認為108課綱立意良善，然而教育現場的問題、偏鄉高中資源不足的困境，也是需要由大家共思解方才有改變的可能；教育部青年發展署陳雪玉署長也出席本場Talk，並提到未來公民社會發展取決於青年的「公民能力」，期盼青年一起在未來公民社會中，扮演更積極的角色。為了更了解青年的想法，唐鳳政委及陳雪玉署長也加入討論，實際聆聽青年的想法。



本次討論的議題核心「108課綱」，是希望培養學生面對生活挑戰時所需的知識、能力與態度，著重在學習與生活的結合。為更了解108課綱的精神、要點及教育現場推動的寶貴經驗，活動並邀請國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員兼中心主任李文富，以及108課綱推動的前導學校—雲林縣麥寮高中課程督學郭藺慧擔任分享講師。李主任強調108課綱具有系統性思維，使命在於「成就每一位孩子」，建議青年可以在了解課綱的立意後，重新思考如何讓現有的制度更好，青年更深入了解課綱精神，才能進一步提出具體可行的建言；而郭課程督學更以麥寮高中的教學經驗，說明教師流動及教育資源等問題，為青年說明偏鄉教育現場狀況；二位講者不約而同表示，偏鄉狀況百百種，千萬不能拘限對偏鄉的想像。在討論階段則以審議民主的方式進行分桌討論，在各組審議主持人帶領，鼓勵青年勇於發言，並發揮創意探討議題、找出問題。





「Let's Talk」自8月起跑迄今已累積了豐碩成果，活動也漸進入尾聲，接下來的議題請不要再錯過！不管是「城鄉教育資源差距」或「合理勞動條件與權益」的議題，都有待青年朋友們一起參與討論並共尋解方。快點打開活動網頁參與一場有興趣的Talk，從不一樣的觀點看見問題，「青」視野—新視野，改變時代看見未來！更多活動相關訊息請上青年署網站查詢。



