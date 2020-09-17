廣編／總是這裡酸、那裡痛嗎?

交給普拿疼肌立與阿Ken來終結酸痛
現代人生活忙碌緊張，隨著每天工作、活動，肌肉酸痛是許多人經常遇到的狀況。
肌肉酸痛是組織細胞受損帶來的發炎反應，而造成肌肉酸痛最常見的原因有 :
1.不斷重複的動作:像是拖地、打掃。
2.長時間維持同樣姿勢:低頭族長時間追劇最容易發生肩頸的酸痛。
3.搬重物:日常搬運雜物或是重物，都可能因為出力而引發肌肉酸痛。
不同部位或程度的肌肉酸痛，使用外用的酸痛貼布都是方便有效的選擇。
普拿疼肌立酸痛貼布能深入滲透、快速有效的緩解不同程度的肌肉酸痛。
全新品牌代言人阿Ken，在電視廣告中化身為酸痛終結者，進入每個人生活中的大小酸痛場景：從炒菜甩鍋造成的手腕酸痛、低頭滑手機導致的肩頸酸痛、到搬動家具導致的腰酸背痛，用普拿疼肌立酸痛貼布快速有效緩解肌肉酸痛。
『終結酸痛巡迴車』全台藥局巡迴之旅正式展開！
九月份開始，普拿疼肌立精心打造的『終結酸痛巡迴車』全台藥局巡迴之旅正式展開，『終結酸痛巡迴車』將定點停靠在各大精選藥局，跟藥師合作帶領民眾認識生活中各種酸痛的成因，同時介紹普拿疼肌立各項產品特色給鄉親們認識，大街小巷走透透，終結你的大小酸痛。
普拿疼肌立產品介紹
普拿疼肌立酸痛貼布 : 深入滲透、快速有效，有效緩解各種酸痛
普拿疼肌立水性酸痛貼布 : 適合敏感肌膚的消費者使用
普拿疼12小時鎮痛乳膠 : 骨科醫師推薦，擊退關節疼痛藥效長達12小時、跟吃藥一樣有效*。
*與普拿疼口服止痛藥系列相比
北市衛藥廣字第 109090038號
衛署藥製字第048763號 衛部藥輸字第026316號 衛署藥製字第047627號
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