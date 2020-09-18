廣編／2020秋節月餅禮盒　樂天市場一網打盡

透過月餅禮盒表達心意，是每年中秋佳節必會上演的全民運動。今年中秋適逢連續假期，民眾拜訪親友時必然會費心挑選月餅禮盒。台灣樂天市場表示，今年中秋禮盒、中秋月餅關鍵字搜尋，自9月初至今每日均有超過萬筆的搜尋量，較去年同期數據成長2倍，可見連續假期刺激了消費者提前選購月餅禮盒。





而市面上的月餅有上百款式，民眾如何選得好、送得巧，也是每年中秋的熱議話題。樂天市場觀察發現，較往年不同的是，今年消費者在選購月餅特別鍾愛原創品牌的手作糕點，無論是傳統的月餅糕點，例如蛋黃酥、綠豆椪等，抑或新式糕點，例如千層酥、芋泥蛋糕等，原創手作店家業績平均較去年成長2倍，是樂天站上獨特的趨勢。





手工迷你小肚臍餅 一口一個好方便





【綠豆口味小肚臍餅】嚴選國產優質綠豆，堅持三道全手工程序研磨而出的綿密綠豆沙內餡，搭配鬆軟可口的餅皮，更因小巧方便食用，今年至今已賣出近千份，光九月份銷售就佔了60%，訂單甚至已排到中秋節過後，是樂天市場的秋節人氣王之一。





不二緻果蛋黃酥 經典不敗 中秋必買





【不二緻果蛋黃酥】酥脆的外皮，搭配鹹中帶甜的蛋黃內餡，多年來維持在樂天站上月餅銷量前三名，每年持續成長，今年更是在九月就銷售超過千份，中秋訂單亦已排到10月中旬，熱銷程度可見一斑。





藤山有喜芋黃酥 香、酥、甜、鹹成就口中饗宴





【藤山有喜千層芋黃酥】以香酥的千層餅皮包覆著鬆香的芋泥，中心則有整顆大又飽滿的紅土鹹鴨蛋黃，一口咬下可同時享受香甜芋泥與濃郁蛋黃，中秋禮盒銷量自9月以來已售出超過千盒，陸續新增的訂單已排到9月底出貨。





亞尼克菓子工房 型男最愛芋泥千層酥





【亞尼克紫芋千層酥】保留芋頭與地瓜的天然風味，甜而不膩的亞尼克紫芋千層酥，在追求低糖的健康飲食風潮中，是相當受歡迎的秋節禮盒。樂天市場發現一件有趣的狀況，在甜點之中，男性多偏好芋頭口味，占芋頭類訂單約6成，而女性首選的甜點或蛋糕口味，自然仍是巧克力為主，約佔40%，緊接在後的則是抹茶，占27%。





三統漢菓子美人綠豆冰糕 綿密豆沙融舌尖





【三統漢菓子美人綠豆冰糕】主打中西合併、自行獨創的三統漢菓子美人綠豆冰糕，是由傳統綠豆糕改良而來，蒸煮新鮮頂級的毛綠豆仁佐以進口橄欖油，主打「低油低糖低脂」配方，細緻柔軟、入口即化，被譽為皇家級的宮廷點心，今年九月以來，秋節銷量較去年同期多了25%，可謂站上的人氣王。





雅聖烘焙堅果伍仁酥 復古味創新製作





【堅果伍仁酥】以傳統口味結合創意的堅果伍仁酥，為改良傳統喜餅而來。提高堅果比例、以天然奶油和牛奶替代豬油，不油膩的內餡廣受樂天消費者的青睞。身為糕點比賽的常勝軍，今年(2020)更奪下月餅評比【冠軍】，九月以來，銷售量較去年同期數據又成長了近2倍，預購訂單排到10月初。



