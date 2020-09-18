廣編／烤肉用具買千送百　假期最讚就到家樂福！

迎接今年最後4天連續假期，聚會烤肉或者安排國內旅遊成為民眾最近熱門討論話題，特別是今年因防疫期間，帶動地方觀光也再度開啟郊遊露營風潮，家樂福中秋連假特別企劃從露營、烤肉到送禮一次購足概念搶攻中秋商機!露營首推出台灣製造組TURBO TENT野餐帳、游牧民族六人帳，以及輕便折疊桌椅、收納箱等露營必備商品!





為迎戰全民瘋烤肉的9月，家樂福9/18中秋烤肉正式推出，霸氣集結海陸雙拼上架:冷凍調味老饕戰斧豬排、冷凍霜降豬肉、CAB安格斯牛肉、澳洲天然穀飼羊、冷凍澎湖明蝦與頂級進口海鮮，還有烤肉均衡營養的生鮮蔬菜，風味燒烤肉醬等，在烤肉用具部分，推薦於法國創下單月銷售十幾萬榮獲2020IF設計大獎HYBA進口烤肉爐，以及KENLUCK迷你攜帶型烤肉架、郊遊露營最推薦Iwatani燒烤達人料理爐，10/5前指定烤肉架及相關商品單筆滿1,000元送100元現金折價劵!





除了夯烤肉，家樂福中秋月餅與文旦再推獨家新款商品，明星款獨家推出吳寶春師傅與王鵬傑師傅最強聯名組合雙冠王鳳梨酥/草莓酥禮盒，還有二位師傅各推出三款鳳梨酥、小芋頭酥、草莓酥與Q餅禮盒!家樂福自製烘焙月餅也提供現烤與任搭服務，提供民眾自選多種口味組合，活動期間9/28月餅系列商品單筆消費滿2,000元送200元現金折劵!今年文旦選至日據時代、御用的產銷履歷郭家老欉文旦，50年栽種經驗以階段性自然農法方式栽培，皮薄肉白芳香多汁廣受好評!在中秋送禮推薦，家樂福特別準備獨家紐西蘭愛妃Envy蘋果禮盒、日本頂級麝香葡萄禮盒、頂級貓眼葡萄禮盒、水蜜桃禮盒等12款空運來台特選，為中秋送禮提供更健康滿誠意的選擇!





中秋烤肉海陸雙拼 講究美味更注重安全





今年肉品市場備受考驗，講究肉品新鮮美味更注重肉品來源與安全，家樂福對於所販售進口肉品除了在入關時政府單位的抽驗把關，更重視每月自主檢驗與外部送驗兩道檢核關卡，透過快篩定性或深入定量酵素免疫分析儀檢驗動物用藥殘留，檢查報告皆公布於家樂福官網，對外，每月外部送驗委託SGS檢驗!特別是中秋節肉品購買量大增，家樂福更注重民眾食的安全。此外，肉品本身來源標準也能提供更安心保障，這次主力推薦美國CAB安格斯牛肉，每10頭安格斯牛僅3頭能得到CAB認證，並通過10項嚴格標準檢驗才能獲得CAB美國安格斯牛肉協會註冊商標!因此成為老饕喜愛的牛肉商品，家樂福特別推出美國安格斯牛7入組包含:





紐約克牛排、板腱肉、霜降(2盒)、雪花(2盒)、無骨牛小排(附保冷袋)/1,888元





家樂福冷凍美國嫩肩巨無霸牛排(貼體包)/每盒約600克/338元/盒





另外，也特別針對孩童喜愛推出冷凍日本骰子和牛與澳洲肋眼燒烤片等商品!





冷凍日本和牛骰子牛/每盒約250克/298元/盒





在羊排部分精選10個月齡內優質小羊肉，並透過清真HALAL認證，口感細緻鮮甜，推薦5款





冷凍澳洲小羊排戰斧/每合約250克/370元/盒





冷凍澳洲三骨小羊排/每合約300克/180元/盒





冷凍澳洲小羊羽上燒烤片/每合約300克/390元





(醃製)冷凍義式托斯卡尼小羊肉、冷凍印度馬薩拉小羊肉/每合約200克/179元





為滿足民眾喜愛大口啃肉快感，家樂福推薦:





國產豬肉立大冷凍調味老饕戰斧豬排(兼具里肌肉質和肋排油花，搭配特製香料醃製，炭烤後外表香脆肉質柔嫩多汁)/42元/100克





黃金六兩肉冷凍霜降豬肉/每盒約1公斤/700元/盒





蝦、花枝、魷魚成為烤肉人氣海鮮 頂級進口最愛龍蝦帝王蟹





比較肉類商品烤海鮮更需要些功夫，據去年中秋銷售統計熱銷前10大海鮮品項，第一名文蛤之後蝦、花枝、魷魚幾乎佔據熱銷前10大!今年特別為這三類海鮮增加更多選擇，蝦類部分以香濃蝦膏、肥厚蝦身為主要推薦:





冷凍澎湖明蝦/每盒約450克/7尾/799元/盒





ASC生態養殖草蝦/每合約400克/10尾/329元/盒





冷凍馬來西亞特大海虎蝦/每合約550克/8尾/799元/盒





白蝦/每公斤約40~50尾/42元/100克





棒棒蝦/每合約400克/約15串/229元/盒





冷凍沙烏地阿拉伯藍鑽蝦/約1公斤/40~50尾/429元/盒





在花枝魷魚部分為民眾提供已串好方便燒烤的冷凍花枝串魷魚串、冷凍透抽，而且本身急速冷凍保存天然鮮甜、肉質厚實Q彈!





冷凍花枝串(貼體包裝)/約280克/4~5串/165元/盒





魷魚串/每串130~150克/59元/串





冷凍透抽/每包約3~4尾/229元/包





今年適逢4天中秋連續假期，難得與家人或朋友聚會，總是想端出頂級好食材，特別是進口海鮮最能表達犒賞心意，家樂福推薦5款頂級進口海鮮:





宏都拉斯頂級龍蝦身(採野生龍蝦特色肉質飽滿，鮮嫩彈牙有嚼勁)/每盒約500克/每合約2~3尾/1,338元/盒





智利熟凍帝王蟹腳/生凍帝王蟹腳/每盒淨重350克/699元/盒





日本北海道熟凍帆立貝/每包淨重約800克/約16~20顆/558元/盒





日本北海道帆立貝柱/每盒約1公斤/約31~35顆/1499元/盒





烤肉均衡蔬菜攝取 先烤肉再沾燒肉醬減少熱量負擔





烤好的肉搭配生菜吃，除了均衡飲食吸收，也讓口感更為均勻清爽，家樂福特別為烤肉搭配挑選推薦:





台灣履歷蘋果絲瓜/每粒約500克/55元/粒





台灣源鮮生菜輕食盒/每盒約180克/159元/盒





台灣源鮮綜合燒烤生菜盒/每盒約180克/159元/盒





馬來西亞波特菇/每盒約250克/189元/盒





美國進口蘿美/每袋約500克/99元/袋





除了蔬菜均合攝取，比較同樣愛吃烤肉的日本，配醬選擇喜愛以水果與醋為基底的燒肉醬，例如蘋果汁、鳳梨汁、蜂蜜、水梨、柚子、大蒜、洋蔥、芝麻等調合，讓烤肉整體口感更為清爽，而且喜愛先烤肉再沾醬，食材不易過鹹而且也減少食材吸醬汁過度，燒烤後增加熱量負擔，家樂福推薦進口:





日本IKARI烤肉醬/甘口、中辛/235毫升/59元/瓶





大昌秘傳燒肉醬/575毫升/169元/瓶





CJ韓式醃烤肉醬/原味、bibigo原味、bibigo香辣/139元/瓶





中秋送禮就選世界麵包大師最強聯名禮盒/進口空運水果禮盒





家樂福中秋月餅近年主力投入鳳梨酥、Q餅、椪餅等糕餅，今年特別聯合吳寶春師傅與王鵬傑師傅獨家搭出最強聯名組合，推出雙冠王禮盒(鳳梨酥/草莓酥)，復古50年代酸甜與顛覆傳統新味蕾!為提供喜愛兩位大師的老饕們更多系列商品選擇，推出吳寶春相思蛋黃酥禮盒/特選四重溪鳳黃酥禮盒/吳嫌鳳梨酥禮盒，以及王鵬傑經典鳳梨酥禮盒/小芋頭禮盒/冠軍Q餅禮盒，在家樂福自製月餅更有多款王鵬傑師傅獨家研發與指導月餅!提供最有誠意中秋月餅送禮。(吳寶春x王鵬傑雙冠王禮盒/21入/售價480元/盒)





另外，在進口水果禮盒推出10多款日本、韓國空運來台禮盒組，其中推薦:





日本頂級麝香葡萄禮盒(果肉碩大飽滿且無籽，甜度高表皮薄，可以連皮一起食用)





日本頂級貓眼葡萄禮盒(因顆粒像貓眼一樣，故又稱作貓眼葡萄，果實無籽大粒汁多美味)麝香、貓眼每盒約650克/999元/盒





日本空運水蜜桃禮盒(果肉細緻香甜多汁)/每盒約1.8公斤/6粒/售價1,888元/盒





(獨家)紐西蘭愛妃Envy蘋果禮盒(香甜多汁口感爽脆，特色是不容易氧化變黑，切片後不需泡鹽水，非基因改造天然培育而成新品種)每盒約2.7公斤/9粒/售價800元/盒





淘汰組裝複雜烤具 提升有風格的燒烤樂趣





近年燒烤用具更講究輕便、快速且耐用，除了價格比較，能夠輕鬆組裝享受燒烤樂趣成為民眾購買的主因之一!家樂福中秋節特別引進法國熱銷單月就創下幾十萬組銷售量的「HYBA進口烤肉爐」，榮獲2020IF設計大獎，而且組裝方便無須螺絲或工具，僅7個零件即可在90秒內完成組裝，而且好收納整體輕巧設計攜帶方便!活動期間原價1200元特價999元(尺寸77X35X72公分/6~8人份量使用)。





這次中秋節也特別推出針對郊遊露營方便使用的烤肉架與料理爐，其中「KENLUCK迷你攜帶型烤肉架」，收納成合體積長度僅一支手機大小，而且在烤架結構上不馬虎，使用德國食品級認證烤網，適合小量烤肉、烏魚子、棉花糖或者當作溫茶台使用，因外型精美成為主力賣點，做為置物盒也非常適合!活動期間原價1180元特價990元。





(顏色:典雅白、吉橙紅、史丹綠/1~2人份/展開18X13X15公分/收納18X13X6公分)





對喜郊遊露營愛好者，「Iwatani燒烤達人料理爐」一定不陌生，日本知名品牌擁有帶著走的行動廚房稱號，採磁吸式上罐，可蒸煮、燒烤、鍋物加熱，底盤鋼板材質為不沾塗層好清理，提供2.1Kw火力隨附玻璃上蓋方便掌握加熱狀況!全台限量600台售價2,999元/台。燒烤靈魂非木炭莫屬，木炭燒烤後的香味也增加料理的魅力，家樂福特別推出香腸攤、炭香燒烤常用木炭「紅樹林炭」，火侯穩定不易爆裂且炭條好堆疊，活動期間一件39元三件99元特惠!





連續假期圓郊遊露營夢 入手帳篷最好時機





國內郊遊露營日漸盛行，台灣有許多露營景點已規劃完善設施，民眾只要備好帳篷用具就可以輕鬆露營，適逢中秋節4天連假，搭配出遊烤肉熱潮家樂福推出台灣製造TURBO TENT野餐於露營帳篷，為想一圓郊遊夢的民眾提供好入手組裝容易的推薦帳篷!





TURBO TENT野餐帳/展開約200x180x150公分/收納約120x15x15公分/重量約6.5公斤/布料150D特多龍抗撕裂網格，防水10000mmH2O，抗UV50+全遮光BlackOut技術/活動期間原價2,999元特價2,680元





TURBO TENT Nomad270遊牧民族六人帳(黑象版)/展開約370x270x198公分/收納約128x25x25公分/重量約14公斤/布料150丹尼平織布，PU防水耐水壓10000mm H20以上，地布500丹尼特龍格子布，耐水壓4000MM H20以上/活動期間原價8,990元特價7,880元





郊遊露營除了帳篷，用餐休息所需的折疊桌椅收納箱也很重要，家樂福特別推出郊遊愛好者喜愛推薦:





TREE Walker便攜戶外折合椅/最大承重量90公斤以下/原價369特價299元





LIFETIME33吋摺疊吧檯圓桌/展開:135.8x3.8x3.9公分/原價1,400元特價1,199元





LIFETIME44高度可調折疊桌/展開:121.9x360.6~91.4公分/三段式高度調整/耐用塑料HDPE+鋼管/原價1,400元特價1,199元





森林折疊收納箱/附蓋附防水袋/尺寸35.7x52.7x29.7公分/原價539元特價459元





Igrass多功能迷你頸掛風扇/3段風速/1800mah鋰電池/掛頸桌用/售價490元





E-books復刻版超靜音電池USB擺頭風扇/2段風速/左右自動擺頭/支援USB供電或3號電池x4/售價368元





連續假期適逢家樂福推出一系列關於中秋、烤肉、送禮、露營等多樣優惠，一站即可購足假期所有需求，別忘了10/5前指定烤肉架及相關商品單筆滿1,000元送100元現金折價劵；活動期間自9/28起月餅系列商品單筆消費滿2,000元送200元現金折劵! 好康就在家樂福等你！





