廣編／讓專業的來！勞動部「第50屆全國技能競賽」

「全國技能競賽」今年邁入第50屆，同時也是台灣加入國際技能組織（WorldSkills International, WSI）50周年，為台灣最重要的國家級技能大賽。勞動部今年特別擴大舉辦，將重要賽事活動移師至臺北南港展覽館2館舉行。本屆競賽包含中餐烹飪、麵包製作、餐飲服務、西點製作等多項職類組別，並分為青年組52職類、青少年組13職類；全國各地近千名的技職體系選手，將透過技能競賽，發揮才能角逐冠軍頭銜，爭取參加國際技能競賽的資格。開元食品身為國內重要餐飲食品應用大廠，亦力挺第50屆全國技能競賽，提供餐飲市場中優質、主流的食材，讓競賽選手能充分發揮餐飲烘焙的創意技能，呈現更出色的餐飲作品。





力挺勞動部 贊助優質主流料理食材





由勞動部勞動力發展署技能檢定中心主辦的第50屆全國技能競賽活動，自民國57年開始舉辦至今，已正式邁入第50屆，每年一次的比賽，是國內最為重要的技職賽事之一。為了培育國家未來技能職人，今年首次辦理青少年組競賽，不僅提供專業舞台讓各職類領域人才齊聚一堂、展現訓練成果，更能從中互相交流學習與激勵成長；並結合台灣各技職學校、職訓機構及工商企業的努力，促使台灣技職教育與職業訓練蓬勃發展、向下紮根，為我國不斷培育優秀的技職人才。





其中，競賽項目「社會與個人服務」職類，包含中餐烹飪、麵包製作、餐飲服務、西點製作等餐飲相關項目，開元食品受邀支持多項餐飲料理原料食材，像是百分百國產鮮乳「戀職人鮮奶」、法國頂級「法芙娜VALRHONA」可可粉及歐洲百年品牌「可芮莎CONESA」番茄醬料等做為競賽指定食材，提供參賽學生使用，以表達全力支持政府推廣技職教育、厚植餐飲人才培育之政策，並藉此讓學生在競賽中能夠使用到市場上優質、主流的料理食材，盡情發揮烹飪才華，使成品完美呈現。





支持政府推廣技職教育 開元培育餐飲人才不遺餘力





技術顧問召集人廖清池教授表示，第50屆全國技能競賽已經成為每位技職體系學生心中的指標性標竿大賽，無不希望利用競賽舞台爭取最高榮譽，甚至成為國家代表選手，因此，每一個競賽環節都必須以最高規格籌備。廖清池教授分享，感謝開元食品第一時間就提供類組優質的物資贊助，讓參賽學生和大會能夠順利完成競賽。開元食品亦非常榮幸能以企業回饋社會的角色，持續支持政府政策、協助未來餐飲人才培育並貢獻分享資源，提升青年及青少年的專業技術能力，達到產官學三面向多贏成效。





第50屆全國技能競賽將於9月17日至21日於臺北南港展覽館2館盛大舉行，為使民眾更加了解我國技職發展的創造力和競爭優勢，今年首次嘗試將各職類賽事統一集中在一個展覽館內辦理，現場並規劃主題館、創客展示區、職訓展示區與職涯發展區，開放給各級學校、企業團體與民眾免費參觀，期盼透過實際行動為選手加油打氣！



