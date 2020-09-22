廣編／台灣好媳婦佩甄新歡曝光　讓婆婆也讚賞的狠角色

結婚10多年育有一雙兒女的女星佩甄驚傳有新歡？瞞不住婆婆反被大力激賞！？原來靠「它」升級全家新寵兒！熱愛運動、保養得宜的佩甄，維持火辣身材功力相當驚人，時常在社群曬美照分享、運動穿搭也成粉絲跪求嬌點，佩甄表示運動衣不只要機能美觀兼具，正確清潔妙招與保養衣物攻略也超級重要。每次洗滌時都拼命想把衣物還原到最乾淨的狀態，是件看似簡單卻不輕鬆的家事，尤其身負一家子各式各樣衣物，讓洗衣這檔事躍升好媳婦重大任務，原本對怎麼洗都殘留的汗臭味頭痛不已、污漬黃印彩妝和衣服勾勾纏…自從遇到新歡，才驚覺原來是用到「沒有效」的洗衣精！





身為台灣好媳婦的佩甄，同感全台洗衣人難解的痛，洗淨「新歡」不藏私大公開！選在上週末走出家門來到大潤發、親自在妙管家洗淨大考驗活動現場直播洗衣秀，擔任一日店長親民形象與眾多熱情民眾大玩醬油彩繪，體驗新升級妙管家有酵洗衣精真正「有效」的洗淨力，就是這一瓶「新歡」搞定5大惱人污漬、輕鬆解決衣臭問題，神奇去污力現場實測真心有感！添加5合1高活性酵素，能緊緊鎖住目標污漬，透過酵素以自然方式徹底分解、深入衣物纖維根除髒污，全面提升去污能力，體驗有酵素就是真乾淨的超強淨感！每次洗完衣服就好像穿上新衣一樣開心～運動衣上的汗臭味、汗漬髒污都沒了，取而代之的是從衣物散發出的舒爽香氣，運動時還被朋友追問「佩甄今天穿新衣啊？」連小朋友在學校都被同學們大聲宣傳「你的衣服好香哦！」





這次妙管家全新有酵洗衣精共推出三款，每一款因應家人不同需求喜好，都很值得親身體驗、交替使用：





防疫必備！ #抗菌有酵洗衣精 添加茶樹精油，具備高達99.9%抗菌能力，有效對抗衣物常見細菌，淡雅花香調人見人愛、讓全家人穿洗舒服又安心～





療癒必備！ #中性香氛有酵洗衣精 一聞就愛上的自然迷人薰衣草香！溫和中性香氛配方，穿衣時心情感到舒緩放鬆～手洗不怕傷玉手、機洗也不傷害衣物纖維哦！





護色必備！ #亮白護色有酵洗衣精 獨家亮白護色配方，深層保護衣物纖維、防止衣物褪色，維持花色衣物原有的亮麗鮮豔色彩、常保白衣亮白如新，花果香調清新宜人。





台灣好媳婦真心推薦，一次滿足全家人洗衣需求，妙管家更有獨家五大安心承諾，品質有保證。全系列有酵洗衣精，超大容量、去漬升級、包裝升級、省錢升級，全聯、家樂福、大潤發、愛買，全台現正熱賣中！











