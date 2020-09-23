廣編／asobu隨身瓶　自然環保　生態友好的喝水

asobu瓶論時尚 FB網路活動





根據統計，台灣一年可賣出手搖飲料，創造出152億塑膠袋、30億吸管、15億手搖杯的垃圾量。光手搖飲料就能製造出 400 萬個垃圾！





而無法分解的大量塑膠垃圾對地球環境造成了嚴重汙染，垃圾飄洋過海危害海中生物、海中生物因誤食塑膠而死，對環境造成傷害已經不容忽視。





喝水很重要，與其在旅遊中、外出工作時突然感到口渴，不得不購買塑料瓶或手搖飲，不如隨身攜帶可重複使用的隨身瓶。有了可重複使用的隨身瓶，不但可以省下荷包，更可以隨時加水，甚至補充其他飲品。環保又健康。





加拿大創意飲具asobu以環保為主軸，和遠東A13-Asobu專櫃及飛捷義大利生活館，特別推出〝瓶論時尚〞活動，只要你在asobu舉辦的FB網路活動頁面上po與隨身瓶的合照，並分享給你的朋友按讚，得到〝讚〞數最多的就能拿萬元獎金唷！





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