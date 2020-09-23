廣編／中秋烤肉派對組VS小資單身獨享餐

距離中秋假期進入倒數一週，不少人利用連續假期相約揪團烤肉，共同賞月度佳節。根據交通部觀光局統計，今年三月至七月國人出國共計17萬6000人次，相較去年同期的742萬6000人次，大減97.6%。對此台灣樂天市場表示，今年受到疫情的影響，在無法出國的情況下，民眾更重視假期與親朋好友相聚的機會，因而促使今年中秋連假期間，烤肉食材與相關用具的買氣大爆發。





根據台灣樂天市場觀察，雖然今年中秋落在十月初，但從九月一號至今，「海鮮」、「中秋烤肉」、「燒烤組」的搜尋量已提前攀升，相較去年同期搜尋量增加60%以上，民眾提前為中秋烤肉準備躍躍欲試。其中，組合類相關的烤肉商品搜尋度大增，樂天市場進一步觀察含有烤肉組合的訂單佔所有美食類訂單約55%，相較去年同期成長了20%，顯示民眾欲利用中秋假期呼朋引伴舉辦「中秋烤肉趴踢」的計畫。





另一方面，除了豐富多元的烤肉派對組合外，「小資」、「經濟」、「單人」的烤肉套餐也成為樂天市場站上相當受歡迎的商品。樂天市場發現，許多民眾因為用餐人數較少的考量，會傾向選購小份量食材，因此「小資套餐」、「單人烤肉」皆成為熱搜關鍵字，九月至今搜尋筆數與去年同期增長30％，訂單也順勢成長，較去年增加15％，可謂今年中秋黑馬商品。





樂天市場精選六款烤肉套餐，結合消費者需求提供各式食材組合，無論是多人派對組合或是單人套餐，讓你選擇沒煩惱。





良墨卷海陸燒烤組合 高檔食材一次滿足





【良墨卷海陸燒烤組合】為6到10人份烤肉套餐，由黑金大草蝦、半殼扇貝和厚切鮭魚片等高檔食材組成，海鮮類皆為商家自產自銷、天然食材，滿足味蕾的同時也顧得到健康。自九月初至今銷量較去年同期多了20%，可謂中秋烤肉的熱門首選。





AN58歐式廚房小青柚燒烤組合 辛辣迷人的異國風味





【AN58歐式廚房小青柚燒烤組合】精選歐陸各國於大成的海陸燒烤組合，使用上等肉品及先進冷凍技術，搭配來自法國的芥末醬，強烈而鮮明的辛辣香味受到許多消費者的喜愛，隨著中秋連假的接近，訂單數量也持續增加，帶給消費者不同的異國體驗。





鮮綠生活中秋快樂烤肉組 買一送一超划算





【鮮綠生活中秋快樂烤肉組】推出買一送一活動，份量多至可供15人飽餐一頓。套餐內容包含生蠔、頂級牛五花和鮑魚，樣樣高檔、新鮮，讓消費者今年中秋烤得霸氣又豪邁。樂天市場調查發現九月開始訂單銷售量比去年同期多出15%，堪稱全台最高CP值烤肉組。





水產優單人燒烤組 一個人在家也能吃烤肉





【水產優單人燒烤組】邊緣人也不孤單！此套餐除了包含一人份的燒烤食材，還附贈所有烤肉用具，就算一個人也可以開心享受美食，推出後讓許多Youtuber大力推薦。九月初至今訂單銷售量和去年同期相比成長了18%，單人烤肉成為樂天市場獨佔的一大趨勢。





台畜你儂我儂烤肉三件組 兩人分享剛剛好





【台畜你儂我儂烤肉三件組】適合和知心好友共同分享度中秋，三件組包含經典德式香腸、墨西哥塔可肉串和鐵板燒肉，精緻小巧的風格受到消費者極大的青睞。





就是愛海鮮小資烤肉烤霸組 一人799吃到飽





【就是愛海鮮小資烤肉烤霸組】主打小資族群也可以用便宜價格吃到多種海鮮。套餐包含野生白白蝦、美國骰子牛和帆立貝串，以超高CP值廣受消費者好評。











