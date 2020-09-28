廣編／花王植萃弱酸洗髮精　滋養健髮型新登場

現代人生活忙碌、壓力大，外在環境髒污、頻繁染燙等刺激造成頭皮的壓力使許多消費者容易出現頭皮脆弱、頭髮受損或髮根脆弱的困擾。漢方植物萃取的全新養護洗髮精，添加人蔘根、薑根、當歸精華，讓頭髮也能輕鬆進補！從頭皮到髮絲的全方位修護，強健髮根、滋養髮絲，調理出健康強韌的髮質。

擁有超過50年歷史的花王洗髮精，秉持愛家人的初衷，堅持「簡單、純淨、無負擔」的商品理念，一直是台灣最多家庭愛用的經典洗髮精品牌。在不變的堅持與商品理念下，2020年10月創新推出添加漢方植萃的「花王植萃弱酸洗髮精 滋養健髮型」，透過人蔘根、薑根、當歸萃取與日本全方位淨護技術，輕鬆達成溫和深層洗淨並活絡頭皮與髮絲、強化髮絲韌性，滿足消費者對溫和養髮的期待，與頭皮養護的需求。

漢方植萃養髮配方





三大漢方植物─人蔘根、薑根、當歸萃取，用天然來源植萃的力量來活絡頭皮，有效強健髮根韌性，並適度滋養髮絲。





日本「全方位淨護技術」





能輕鬆搓出溫和綿密泡泡，深層清潔頭皮毛孔內的汙垢，好沖洗不易殘留 ，輕鬆調理頭皮，長時間維持清爽潔淨感，減少因皮脂阻塞、外界髒污或洗髮精殘留造成的頭髮困擾與負擔。





清新舒緩草本香氣





顛覆傳統漢方印象，清新、淡雅的舒適草本香氣，讓每個洗頭時刻都有如徜徉大自然般的放鬆，享受溫和舒緩與滋養活化的完美洗髮體驗。

想擁有健康豐厚的頭髮，就從頭皮養護開始！最多家庭愛用的花王洗髮精，2020最新「植萃弱酸‧滋養健髮型」有感上市！漢方植萃的滋養，幫你在洗髮時輕鬆強健髮根韌性；溫和配方與清新舒壓的草本香氣，也能與全家人從頭開始，共享最簡單、純淨、無負擔的洗沐時光。





